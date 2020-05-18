«البكيري» يسخر من اقتراح جدولة المباريات: «دوري هندي»

طلال الغامدي (صدى):
سخر الناقد الرياضي محمد البكيري من اقتراح أحمد الخميس أمين عام الاتحاد السعودي لكرة القدم سابقًا بجدولة ما تبقى من مباريات الموسم الحالي بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مع مباريات الموسم المقبل واعتبارهما أجندة واحدة.
وغرد البكيري عبر حسابه في تويتر ساخرًا هذا المقترح: "اقتراح جميل بس ينفع للدوري الهندي".
يذكر أنه تقدمت 4 أندية في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بشكوى للاتحاد السعودي لكرة القدم، وذلك بسبب صعوبة إقامة مباراة كل 3 أيام، وذلك بسبب ظروف الطيران.
وطالب 11 ناديَا بإلغاء دوري محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2019-2020 بشكل رسمي.