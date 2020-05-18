مواصفات ريجيم "كوفيد" وتأثيره خلال ساعات

أميرة خالد (صدى):
انتشرت بعد حالة الإغلاق المنتشرة في معظم العالم ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا مصطلحات جديدة هي ريجيم (حمية) كوفيد، المنسوبة إلى مرض "كوفيد 19".
ويحتاج هذا الريجيم الكثير من البشر حاليًا خلال تواجدهم من المنزل؛ لأنه لا يساعد فقط على إنقاص الوزن خلال فترات الحجر المنزلي؛ بل يعمل على تقوية الجهاز المناعي الذي يكون بمثابة خط الدفاع الأول أمام أي فيروسات؛ بما في ذلك فيروس كورونا المستجد.
وتكفُل خطة ريجيم كوفيد، حصول جسدك على العناصر الغذائية الحيوية المشاركة في الأداء الطبيعي للجهاز المناعي، مثل النحاس والأحماض الأمينية "أوميجا 3" وفيتامين د والحديد.
أظهرت الدراسات أن أحماض أوميجا 3 الدهنية، يمكن أن تكافح الالتهابات ومقاومة الأنسولين والعديد من عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب.
يمكن أن تساعد أوميجا 3 في محاربة الاكتئاب، كما تلعب دورًا أساسيًّا في دعم جهاز المناعة. وتشير الأبحاث أيضًا إلى أن أوميجا 3 قد تساعدك على فقدان الوزن ومحاربة السمنة.
3ذكرت دراسة أن انخفاض مستويات فيتامين د، مرتبط بمعدلات أعلى من وفيات "كوفيد 19". اقترحت الدراسات أيضًا أن فيتامين "د" قد يساعد في الحماية من التهابات الجهاز التنفسي، وفي الوقاية من أمراض القلب، ودرء الاكتئاب وزيادة فقدان الوزن.
يمكن الحصول على فيتامين "د" من أشعة الشمس أو من الأطعمة التالية، مثل: صفار البيض والسردين والسلمون والروبيان (الجمبري)، والأطعمة المدعمة مثل عصير البرتقال والحليب والزبادي والحبوب، هي أطعمة يجب تناولها لتحسين مستويات فيتامين د.