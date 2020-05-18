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بالفيديو.. قصة فوزي خياط مع الأمير عبدالله وكيف أقنعه بألا يعضب من تسويقه للنصر

Time منذ يوم
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بالفيديو.. قصة فوزي خياط مع الأمير عبدالله وكيف أقنعه بألا يعضب من تسويقه للنصر

ماجد محمد (صدى):
أوضح الناقد الرياضي عبدالرحمن الزهراني، كيف أقنع الرحل فوزي خياط الأمير عبدالله بن سعد بعدم الغضب منه بسبب تسويقه لنادي النصر.

وقال الزهراني خلال برنامج "الراحل"، إن جريدة الندوة صنعت ملحقًا رياضيًا وأتى بعمالقة للكتابة فيها فأخذ البساط من الجميع، واتجهت الجريدة للتسويق إلى النصر.

وأضاف أنه اتجه لذلك ليس حبًا في النصر فهو أهلاوي ولكن لمصلحة الجريدة، متابعًا: " الأمر أغضب الأمير عبدالله بن سعد كثيرًا وطلب منه فوزي أن يقابل الأمير " .

وتابع : " عندما دخلنا على الأمير عبدالله فوجئ الأمير بوجوده، فقال له فوزي إذا أردت أن أجلس في البيت سأجلس لكن تخيل لو كل الإعلام صار هلالي لن يكون هناك إثارة فقال له الأمير عبدالله عندك حق " .

من جانبه، قال الدكتور محمد القدادي : " تولى الرحل فوزي خياط رئاسة القسم الرياضي في الندوة وكان توجه الجريدة هلاليا، وعندما حدث الخلاف مع النادي حوّل التوجه إلى خدمة مصالح نادي النصر " .

 

 

 

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أحدث التعليقات

🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
اللهم بلغنا ليلة القدر يارب العالمين اللهم انك عفوا كريم تحب العفو فعفوا عنا يارب العالمين
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
بس ليش يقرأون كذا
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين يارب العالمين
احمد
هذي مخالفة وتجمع عدد كبير من الناس
Z
شركة ناقل مرتبط عقدها بالبريد السعودي.. وهذا هو مربط الفرس

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