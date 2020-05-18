بالفيديو.. إعلامي يثور على ابن ضرب والدته لأجل زوجته

خالد الظفيري (صدى):
قال الاعلامي الكويتي صالح الجرمن، بأن احد الشباب اعتدى على والدته وضربها اول الشهر الكريم لأجل زوجته، متمنيا أن يكون يتابعه.
وجه الجرمن رسالة للإبن الضال“ قال فيها : اللي سويته أول رمضان في والدتك عشان زوجتك، هذا في الدنيا والآخرة ما رح تتوفق فيه، مضيفا كلمة ثانية حطها حلقة ثانية بودنك، المرأة اللي تجيشك على أمك هذه مو مرأة، واللي تسويه اليوم بأمك باكر عيالك يسوونه فيك"
واختتم حديثه بكلمات " هذه أمك اللي ربتك وصبرت عليك وعلمتك وسوتك ومشت ليل نهار عليك، وهذه اللي فرحت لك يوم عرسك أكثر من زوجتك، وهذه اللي كانت تنصح زوجتك، بس لو زوجتك أصيلة ما تقلك هذا الكلام، وتفاعل المتابعون مطالبين بسجن هذا الشاب لارتكابه جريمة.