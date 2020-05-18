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بالفيديو.. إعلامي يثور على ابن ضرب والدته لأجل زوجته

Time منذ 6 ساعات
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بالفيديو.. إعلامي يثور على ابن ضرب والدته لأجل زوجته

خالد الظفيري (صدى):
قال الاعلامي الكويتي صالح الجرمن، بأن احد الشباب اعتدى على والدته وضربها اول الشهر الكريم لأجل زوجته، متمنيا أن يكون يتابعه.

وجه الجرمن رسالة للإبن الضال“ قال فيها : اللي سويته أول رمضان في والدتك عشان زوجتك، هذا في الدنيا والآخرة ما رح تتوفق فيه، مضيفا كلمة ثانية حطها حلقة ثانية بودنك، المرأة اللي تجيشك على أمك هذه مو مرأة، واللي تسويه اليوم بأمك باكر عيالك يسوونه فيك"

واختتم حديثه بكلمات " هذه أمك اللي ربتك وصبرت عليك وعلمتك وسوتك ومشت ليل نهار عليك، وهذه اللي فرحت لك يوم عرسك أكثر من زوجتك، وهذه اللي كانت تنصح زوجتك، بس لو زوجتك أصيلة ما تقلك هذا الكلام، وتفاعل المتابعون مطالبين بسجن هذا الشاب لارتكابه جريمة.

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أحدث التعليقات

غييييوووورررر
كذلك يجب التحقيق مع من أهدر المليارات من المال العام في الترفيه والتسليه وفيما لافائدة منه ولا نفع للوطن
واضح*** وصريح***
هههههههههههههههههه مشكلة إذا إجتمعت الفهاوة،مع قل الدبره،تكون العواقب أكيد وخيمة..
abdul
لمن تقل أعمارهن عن ١٨ *
ابو هزاع
الله يعين عليكم ياموسسه النقد اهتمامكم بالعملاء صفر . طيب هل استطيع التحويل من لاي شخص والعكس حسابالدعم او حساب الظل .كذالك تسديد الفواتير . اذا انتم معطينا بطاقه صراف على حساب مقفل او مجمد ......؟
واضح*** وصريح***
يالطيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييف. .Oh My God

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