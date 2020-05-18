الأمن السيبراني يطرح 4 وظائف تقنية جديدة عن بعد

فاطمة المالكي (صدى):
طرح الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز (4) وظائف تقنية للرجال والنساء للعمل في الرياض أو عن بعد (حسب التفضيل) لحملة البكالوريوس فأعلى (حديثي التخرج أو ذوي الخبرة).
وأوضح الإتحاد أن الوظائف المتاحة على النحو التالي هي " مطور أنظمة التشفير- مطور تطبيقات أندرويد – مطور نظام تشغيل أندرويد- مطور تطبيقات آيفون"
واشترط الإتحاد في المتقدم أو المتقدمة أن يكون سعودي الجنسية، إجادة اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة توفر المهارات المطلوبة ومعرفة لغات البرمجة .
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