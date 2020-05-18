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الأمن السيبراني يطرح 4 وظائف تقنية جديدة عن بعد

Time منذ 12 دقيقة
Views 1149
الأمن السيبراني يطرح 4 وظائف تقنية جديدة عن بعد

فاطمة المالكي (صدى):
طرح الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز (4) وظائف تقنية للرجال والنساء للعمل في الرياض أو عن بعد (حسب التفضيل) لحملة البكالوريوس فأعلى (حديثي التخرج أو ذوي الخبرة).

وأوضح الإتحاد أن الوظائف المتاحة على النحو التالي هي " مطور أنظمة التشفير- مطور تطبيقات أندرويد – مطور نظام تشغيل أندرويد- مطور تطبيقات آيفون"

واشترط الإتحاد في المتقدم أو المتقدمة أن يكون سعودي الجنسية، إجادة اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة توفر المهارات المطلوبة ومعرفة لغات البرمجة .

ولمزيد من التفاصيل اضغط الرابط التالي هنا

 

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أحدث التعليقات

عبدالعزيز
هههههههه
ابو عمار
هذا المفروض راعي المحل يقفل المحل عليه ثم يحقن اللعلب قي بومته الخسيس او يقعده على الخازوق
ابو عمار
الله يقويكم
General
الظاهر انك ماتفهم يقولك الساعه الواحدة ظهرا افهم في وقت صيام ايش المعنة بالناس اللي ماسكين طوابير يعني مفطرين احد يشتري دجاج بعز رمضان بالنهار
ابو عمار
واضح انها مرتفعه عندهن بشكل خطير لكن الناس في رمضان اصبرو لم يتبقى الا ايام قليله وستجدون ما يسركم

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