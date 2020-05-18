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ضبط 39 متسولا من جنسيات مختلفة في عدد من أحياء الرياض

Time منذ 42 دقيقة
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ضبط 39 متسولا من جنسيات مختلفة في عدد من أحياء الرياض

سعيد العجل (صدى):
صّرح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، العقيد شاكر التويجري، بأنه امتداداً لجهود الجهات الأمنية في مكافحة ظاهرة التسول بالمنطقة، فقد تم ضبط (39) شخصاً من جنسيات مختلفة، في أحياء (الشميسي، الملز، الوزارات، الإسكان) في مدينة الرياض ممن امتهنوا التسول.

كما أوضح التويجري، أنه ضمن الجهود في متابعة مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، فقد تم القبض على (22) مخالفاً لنظام أمن الحدود من الجنسية الأثيوبية بحيي (العوالي ونمار) في مدينة الرياض.

وقد جرى إيقاف الجميع واستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

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أحدث التعليقات

عبدالعزيز
هههههههه
ابو عمار
هذا المفروض راعي المحل يقفل المحل عليه ثم يحقن اللعلب قي بومته الخسيس او يقعده على الخازوق
ابو عمار
الله يقويكم
General
الظاهر انك ماتفهم يقولك الساعه الواحدة ظهرا افهم في وقت صيام ايش المعنة بالناس اللي ماسكين طوابير يعني مفطرين احد يشتري دجاج بعز رمضان بالنهار
ابو عمار
واضح انها مرتفعه عندهن بشكل خطير لكن الناس في رمضان اصبرو لم يتبقى الا ايام قليله وستجدون ما يسركم

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