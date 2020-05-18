رامي مخلوف يرد على حكومة الأسد بوثيقة رسمية

وكالات (صدى):
رد رامي مخلوف ابن خال الرئيس السوري بشار الأسد، على اتهامات الحكومة له بالفساد؛ حيث نشر وثيقة وتوضيحا عبر صفحته في فيسبوك يؤكد فيه عدم صحة ما قالته هيئة الاتصالات بأن الشركة ترفض دفع المبالغ المستحقة عليها.
وأوضح رامي مخلوف، اليوم الاثنين، أن وثيقة مسجلة رسميا في العاشر من مايو، قالت فيه شركة سيرتيل أنه مستعدة لتسديد المبالغ المفروضة عليها، حيث طلبت الشركة بأن تكون العملية على دفعات بما في ذلك الفوائد المترتبة عليها.
وأشار ابن خال الأسد، إلى أن الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد نشرت عبر صفحتها على شبكات التواصل الاجتماعي عكس مضمون الكتاب الذي أرسل لهم، وبأن سيرتيل ترفض دفع المبالغ القانونية المستحقة عليها.
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