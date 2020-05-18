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رامي مخلوف يرد على حكومة الأسد بوثيقة رسمية

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رامي مخلوف يرد على حكومة الأسد بوثيقة رسمية

وكالات (صدى):
رد رامي مخلوف ابن خال الرئيس السوري بشار الأسد، على اتهامات الحكومة له بالفساد؛ حيث نشر وثيقة وتوضيحا عبر صفحته في فيسبوك يؤكد فيه عدم صحة ما قالته هيئة الاتصالات بأن الشركة ترفض دفع المبالغ المستحقة عليها.

وأوضح رامي مخلوف، اليوم الاثنين، أن وثيقة مسجلة رسميا في العاشر من مايو، قالت فيه شركة سيرتيل أنه مستعدة لتسديد المبالغ المفروضة عليها، حيث طلبت الشركة بأن تكون العملية على دفعات بما في ذلك الفوائد المترتبة عليها.

وأشار ابن خال الأسد، إلى أن الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد نشرت عبر صفحتها على شبكات التواصل الاجتماعي عكس مضمون الكتاب الذي أرسل لهم، وبأن سيرتيل ترفض دفع المبالغ القانونية المستحقة عليها.

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أحدث التعليقات

عبدالعزيز
هههههههه
ابو عمار
هذا المفروض راعي المحل يقفل المحل عليه ثم يحقن اللعلب قي بومته الخسيس او يقعده على الخازوق
ابو عمار
الله يقويكم
General
الظاهر انك ماتفهم يقولك الساعه الواحدة ظهرا افهم في وقت صيام ايش المعنة بالناس اللي ماسكين طوابير يعني مفطرين احد يشتري دجاج بعز رمضان بالنهار
ابو عمار
واضح انها مرتفعه عندهن بشكل خطير لكن الناس في رمضان اصبرو لم يتبقى الا ايام قليله وستجدون ما يسركم

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