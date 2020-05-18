تعرف على فوائد أرز «بسمتي»

أميرة خالد (صدى):
يحتوي أرز بسمتي“ على فوائد متعددة حيث يحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات والسعرات الحرارية، إضافة إلى الثيامين، السيلينيوم، البروتين، الألياف، حمض الفوليك، الحديد، فيتامين ب، الزنك، الفوسفور، المغنيسيوم، فيتامين E، البوتاسيوم.
ويمتاز أرز بسمتي عن غيره بانخفاض نسبة الزرنيخ مقارنة بأنواع الأرز الاخرى، خاصة ان هذا المعدن الثقيل مضر للجسم كما ان أرز بسمتي البني الحبة الكاملة يساعد على انخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان والوفاة المبكرة
وربطت دراسة بين التناول المنتظم للحبوب الكاملة وانخفاض الإصابة بداء السكري من النوع 2، علاوة على ذلك بان الدراسة أجريت على 80 شخصا أن استبدال الحبوب المكررة بحبوب كاملة يؤدي إلى انخفاض مستويات العلامات الالتهابية.