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تعرف على فوائد أرز «بسمتي»

Time منذ يومين
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تعرف على فوائد أرز «بسمتي»

أميرة خالد (صدى):
يحتوي أرز بسمتي“ على فوائد متعددة حيث يحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات والسعرات الحرارية، إضافة إلى الثيامين، السيلينيوم، البروتين، الألياف، حمض الفوليك، الحديد، فيتامين ب، الزنك، الفوسفور، المغنيسيوم، فيتامين E، البوتاسيوم.

ويمتاز أرز بسمتي عن غيره بانخفاض نسبة الزرنيخ مقارنة بأنواع الأرز الاخرى، خاصة ان هذا المعدن الثقيل مضر للجسم كما ان أرز بسمتي البني الحبة الكاملة يساعد على انخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان والوفاة المبكرة

وربطت دراسة بين التناول المنتظم للحبوب الكاملة وانخفاض الإصابة بداء السكري من النوع 2، علاوة على ذلك بان الدراسة أجريت على 80 شخصا أن استبدال الحبوب المكررة بحبوب كاملة يؤدي إلى انخفاض مستويات العلامات الالتهابية.

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أحدث التعليقات

العدناني
نزل البصل للسوق وبيعه شيلة بيلة وارسلها بنص ريال منديل
زائر
الكمامات لم أجدها اربع صيدليات مررت بعا كلهم يقولون ما فيه
ابن حزم
لاحول
ابن حزم
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
زائر
قول مالك كله يعني اهلك ناقصهم شي .. هذا هم يلعبون بالفلوس لعب سفريات وسنابات وخرابيط

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