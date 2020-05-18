بالفيديو.. فوز الفهد: شبكتي ثمنها 700ألف دولار

خالد الظفيري (صدى):
تفاعل رواد التواصل الإجتماعي مع تصريحات الفاشينيستا الكويتية فوز الفهد، حيث تحدثت عن فارق السن بينها وبين زوجها وثمن شبكتها.
وقالت الفهد فيما يتعلق بزواجها بأنها لم ترد إعلانه قبل أن يتم الأمر بشكل نهائي في ظل أجواء التوتر التي تزامن معها. حيث التقيا في لندن خلال حضورهما أحد معارض المجوهرات الخاص بـCartier مع الإشارة إلى أن زواجهما تم بعد مرور عام على ذلك اللقاء. ولفتت إلى أن أياً منهما لم يحب الآخر من النظرة الأولى.
وقالت الفهد بأن ثمن شبكتها يبلغ 700 ألف دولار تقريباً. كما علقت على ما يشاع عن أنها ارتبطت بزوجها لأنه رجل أعمال ثري نافية ذلك لكنها تابعت أنه لا يمكنها الزواج إلا من شخص يتمتع بنفس المستوى أو بمستوى أعلى من ذلك الخاص بها. كذلك نفت فوز في لقاء آخر حملها وما يحكى عن أنها تكبر زوجها بـ8 سنوات.