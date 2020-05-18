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بالفيديو.. فوز الفهد: شبكتي ثمنها 700ألف دولار

Time منذ 9 ساعات
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بالفيديو.. فوز الفهد: شبكتي ثمنها 700ألف دولار

خالد الظفيري (صدى):
تفاعل رواد التواصل الإجتماعي مع تصريحات الفاشينيستا الكويتية فوز الفهد، حيث تحدثت عن فارق السن بينها وبين زوجها وثمن شبكتها.

وقالت الفهد فيما يتعلق بزواجها بأنها لم ترد إعلانه قبل أن يتم الأمر بشكل نهائي في ظل أجواء التوتر التي تزامن معها. حيث التقيا في لندن خلال حضورهما أحد معارض المجوهرات الخاص بـCartier مع الإشارة إلى أن زواجهما تم بعد مرور عام على ذلك اللقاء. ولفتت إلى أن أياً منهما لم يحب الآخر من النظرة الأولى.

وقالت الفهد بأن ثمن شبكتها يبلغ 700 ألف دولار تقريباً. كما علقت على ما يشاع عن أنها ارتبطت بزوجها لأنه رجل أعمال ثري نافية ذلك لكنها تابعت أنه لا يمكنها الزواج إلا من شخص يتمتع بنفس المستوى أو بمستوى أعلى من ذلك الخاص بها. كذلك نفت فوز في لقاء آخر حملها وما يحكى عن أنها تكبر زوجها بـ8 سنوات.

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أحدث التعليقات

غييييوووورررر
كذلك يجب التحقيق مع من أهدر المليارات من المال العام في الترفيه والتسليه وفيما لافائدة منه ولا نفع للوطن
واضح*** وصريح***
هههههههههههههههههه مشكلة إذا إجتمعت الفهاوة،مع قل الدبره،تكون العواقب أكيد وخيمة..
abdul
لمن تقل أعمارهن عن ١٨ *
ابو هزاع
الله يعين عليكم ياموسسه النقد اهتمامكم بالعملاء صفر . طيب هل استطيع التحويل من لاي شخص والعكس حسابالدعم او حساب الظل .كذالك تسديد الفواتير . اذا انتم معطينا بطاقه صراف على حساب مقفل او مجمد ......؟
واضح*** وصريح***
يالطيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييف. .Oh My God

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