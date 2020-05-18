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الرئيس الصيني يؤكد أن أي لقاح لكوفيد-19 تطوره بلاده سيكون "للمصلحة العالمية العامة"

Time منذ 47 دقيقة
Views 1432
الرئيس الصيني يؤكد أن أي لقاح لكوفيد-19 تطوره بلاده سيكون "للمصلحة العالمية العامة"

جنيف (صدى):
أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ ، اليوم ، لجمعية الصحة العالمية أن أي لقاح تطوره بلاده ضد فيروس كورونا المستجد سيكون "للمصلحة العالمية العامة" فور بدء استخدامه.

وقال الرئيس الصيني في أول اجتماع افتراضي على الإطلاق للجمعية إن بلاده ستقدّم ملياري دولار كمساعدات لمكافحة واء كوفيد-19 على مدى عامين.

وشدد على أن بلاده لم تتحمل مسؤولياتها فقط تجاه شعبها، بل تجاه كل العالم، وتقاسمت كافة المعارف الخاصة بالفيروس والوقاية والبصمة الجينية مع الجميع عبر منظمة الصحة العالمية.

وأشار إلى أن الصين ستتعاون مع مجموعة العشرين في تنفيذ مبادرة تعليق سداد الديون للدول التي تواجه ضغوطا بسبب الوباء .

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أحدث التعليقات

عبدالعزيز
هههههههه
ابو عمار
هذا المفروض راعي المحل يقفل المحل عليه ثم يحقن اللعلب قي بومته الخسيس او يقعده على الخازوق
ابو عمار
الله يقويكم
General
الظاهر انك ماتفهم يقولك الساعه الواحدة ظهرا افهم في وقت صيام ايش المعنة بالناس اللي ماسكين طوابير يعني مفطرين احد يشتري دجاج بعز رمضان بالنهار
ابو عمار
واضح انها مرتفعه عندهن بشكل خطير لكن الناس في رمضان اصبرو لم يتبقى الا ايام قليله وستجدون ما يسركم

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