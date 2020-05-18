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سيدة تُفقد زوجها رجولته بعدما تزوج من أخرى

Time منذ 9 ساعات
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سيدة تُفقد زوجها رجولته بعدما تزوج من أخرى

أبوظبي (صدى):
سرد شاب إماراتي، مأساته مع زوجته الأولى التي ثارت ثائرتها حينما علمت بأمر زواجه من أخرى عليها؛ فضلًا عن ولادة زوجته الثانية لطفلها الأول.

وقال الشاب: " جن جنونها، وهددتني بأنها سوف تعد لي عملاً أعجز فيه، وأفقد رجولتي، ولا أقدر أن أطالع وجه زوجتي الثانية، ومن يومها تبدل حالي، ولا أعرف ما حدث لي، فقدت رجولتي تماماً مع زوجتي الثانية، وانسدت نفسي عن الأولى وعن الدنيا كلها، واستمر الحال حتى الآن " .

وأضاف: " أنا لاأزال شاباً، أتمتع بالقوة، وأتمرن رياضة يومياً، ولا آخذ أية مقويات أو منشطات، حتى لا يظن أحد أنها السبب في ضعفي "؛ متسطردًا: " نصحني أحد أقاربي المخلصين بمراجعة أحد المشايخ، حيث قال إن السبب هو عمل معمول لي من زوجتي الأولى، وقد عجز من قمت بمراجعتهم عن فك هذا العمل " .

وفي السياق نفسه، يريد الشاب أن يقاضي زوجته الأولى، في الوقت الذي تنكر فيه تماماً أنها قامت بهذا الفعل، وأن ما تفوهت به في البداية كانت ردة فعل غضبة على زواجه بأخرى.

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أحدث التعليقات

غييييوووورررر
كذلك يجب التحقيق مع من أهدر المليارات من المال العام في الترفيه والتسليه وفيما لافائدة منه ولا نفع للوطن
واضح*** وصريح***
هههههههههههههههههه مشكلة إذا إجتمعت الفهاوة،مع قل الدبره،تكون العواقب أكيد وخيمة..
abdul
لمن تقل أعمارهن عن ١٨ *
ابو هزاع
الله يعين عليكم ياموسسه النقد اهتمامكم بالعملاء صفر . طيب هل استطيع التحويل من لاي شخص والعكس حسابالدعم او حساب الظل .كذالك تسديد الفواتير . اذا انتم معطينا بطاقه صراف على حساب مقفل او مجمد ......؟
واضح*** وصريح***
يالطيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييف. .Oh My God

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