نصائح للحفاظ على سرية محادثاتك في «واتساب»

وكالات (صدى):
يعتبر تطبيق "واتساب" من أكثر التطبيقات استخدامًا على مستوى العالم، وهناك من يعتمد عليه في عمله، الأمر الذى يزيد من حاجة المستخدم لإيجاد وسائل لحماية محادثاته وكل ما يقوم به عبر هذا التطبيق.
ومن النصائح التى تفيد في تحقيق هذا الغرض تغيير رمز الأمان، كما يمكن اللجوء إلى قفل بصمة الأصبع لمنع الآخرين من الدخول لرسائل على الواتساب.
وهناك من ينصح بإخفاء آخر ظهور، وذلك من خلال الدخول إلى الإعدادات ثم أيقونة الحساب، ثم اختيار الخصوصية، واختر إلغاء تفعيل الظهور.
كما يمكن تفعيل خاصية "روابط مريبة"، والتى تفيد في تنبيه المستخدم بأن الروابط التى تصل إليه غير موثوق فيها، وبالتالي يقوم المستخدم بتجنبها.