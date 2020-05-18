نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

نصائح للحفاظ على سرية محادثاتك في «واتساب»

Time منذ 9 دقائق
Views 1153
نصائح للحفاظ على سرية محادثاتك في «واتساب»

وكالات (صدى):
يعتبر تطبيق "واتساب" من أكثر التطبيقات استخدامًا على مستوى العالم، وهناك من يعتمد عليه في عمله، الأمر الذى يزيد من حاجة المستخدم لإيجاد وسائل لحماية محادثاته وكل ما يقوم به عبر هذا التطبيق.

ومن النصائح التى تفيد في تحقيق هذا الغرض تغيير رمز الأمان، كما يمكن اللجوء إلى قفل بصمة الأصبع لمنع الآخرين من الدخول لرسائل على الواتساب.

وهناك من ينصح بإخفاء آخر ظهور، وذلك من خلال الدخول إلى الإعدادات ثم أيقونة الحساب، ثم اختيار الخصوصية، واختر إلغاء تفعيل الظهور.

كما يمكن تفعيل خاصية "روابط مريبة"، والتى تفيد في تنبيه المستخدم بأن الروابط التى تصل إليه غير موثوق فيها، وبالتالي يقوم المستخدم بتجنبها.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو عمار
هذه الايام والضروف الاقتصاديه الصعبه بسبب وباء الكارونا نحتاج الى اغلاق اكثر من قناو داؤد الشريان مثل البرامج الترفيهيه التي تجلب المغنئين والممثلين وغيرهم وايقاف انشاء بعض المشاريع التكميليه الى اجل قريب ان شائ الله
ابو عمار
صح لسانك يا بو فيصل
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
اللهم تسلم مِنّا رمضان مُتَقَبَّلاً يٓارٓبٓ العٓالِٓمينْ اللهم آمين
سوما
أعوذ بالله كمية حسد مو طبيعيه يكفيك شرهم ياصاحب البيك استودعتك ربي من شر كيدهم وحسدهم 🤲
سوما
أعوذ بالله كمية حسد مو طبيعيه يكفيك شرهم ياصاحب البيك استودعتك ربي من شر كيدهم وحسدهم 🤲

أخر الأخبار

نصائح للحفاظ على سرية محادثاتك في «واتساب»
نصائح للحفاظ على سرية محادثاتك في «واتساب»
Time منذ 9 دقائق Views 1153
اعتماد قروض زراعية بقيمة تجاوزت 333 مليون ريال
اعتماد قروض زراعية بقيمة تجاوزت 333 مليون ريال
Time منذ 10 دقائق Views 1221
بالفيديو.. هيئة تقويم التعليم: الإختبار التحصيلي عن بعد سيكون 4 مراحل
بالفيديو.. هيئة تقويم التعليم: الإختبار التحصيلي عن بعد سيكون 4 مراحل
Time منذ 15 دقيقة Views 1229
شاهد.. الظهور الأول لـ «أبو مطلق» بعد خروجه من السجن
شاهد.. الظهور الأول لـ «أبو مطلق» بعد خروجه من السجن
Time منذ 17 دقيقة Views 1481
جيسي عبدو تنعي والدها كسرتلي ظهري
جيسي عبدو تنعي والدها كسرتلي ظهري
Time منذ 18 دقيقة Views 1234
ترامب يهاجم أوباما ويطالب بسجنه
ترامب يهاجم أوباما ويطالب بسجنه
Time منذ 36 دقيقة Views 1664
تأجيل لائحة الوظائف التعليمية حتى نوفمبر
تأجيل لائحة الوظائف التعليمية حتى نوفمبر
Time منذ 39 دقيقة Views 1569
مقتل فتاتين على يد أسرتيهما بسبب فيديو على فيسبوك
مقتل فتاتين على يد أسرتيهما بسبب فيديو على فيسبوك
Time منذ 44 دقيقة Views 793
بالصور.. أحدث نسخة لسيارة بوجاتي فيرون
بالصور.. أحدث نسخة لسيارة بوجاتي فيرون
Time منذ 46 دقيقة Views 1180
استعدي للعيد ببشرة رائعة ونقية
استعدي للعيد ببشرة رائعة ونقية
Time منذ 49 دقيقة Views 1251