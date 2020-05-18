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تأجيل لائحة الوظائف التعليمية حتى نوفمبر

Time منذ 39 دقيقة
Views 1565
تأجيل لائحة الوظائف التعليمية حتى نوفمبر

الرياض (صدى):
قالت مصادر بأنه تقرر تأجيل تطبيق لائحة الوظائف التعليمية الجديدة إلى نوفمبر 2020، موضحة بأن قرار التأجيل إلى الحاجة للمزيد من الترتيبات المرتبطة بتطبيق اللائحة، خاصةً في ظل تأثيرات وتداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

وأوضحت المصادر أن اختبارات القدرات للمعلمين والمعلمات، التي ستجريها هيئة تقويم التعليم والتدريب، ستبدأ في سبتمبر المقبل، في 27 تخصصاً، تشمل التخصصات التعليمية لكل معلم ومعلمة، بالإضافة لاختبارات متخصصة للقيادات المدرسية.

والجدير بالذكر أن وزارتي التعليم والخدمة المدنية قررتا في وقت سابق تأجيل تطبيق اللائحة إلى 1 يوليو 2020، بعد إدخال بعض التعديلات عليها، تتعلق بالنقل والترقية، ومكافأة نهاية الخدمة، وعدم التأثير سلبًا على المزايا المالية التي سيحصل عليها المعلم والمعلمة ممن سيُنقلون إلى اللائحة.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
هذه الايام والضروف الاقتصاديه الصعبه بسبب وباء الكارونا نحتاج الى اغلاق اكثر من قناو داؤد الشريان مثل البرامج الترفيهيه التي تجلب المغنئين والممثلين وغيرهم وايقاف انشاء بعض المشاريع التكميليه الى اجل قريب ان شائ الله
ابو عمار
صح لسانك يا بو فيصل
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
اللهم تسلم مِنّا رمضان مُتَقَبَّلاً يٓارٓبٓ العٓالِٓمينْ اللهم آمين
سوما
أعوذ بالله كمية حسد مو طبيعيه يكفيك شرهم ياصاحب البيك استودعتك ربي من شر كيدهم وحسدهم 🤲
سوما
أعوذ بالله كمية حسد مو طبيعيه يكفيك شرهم ياصاحب البيك استودعتك ربي من شر كيدهم وحسدهم 🤲

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