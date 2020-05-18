استعدي للعيد ببشرة رائعة ونقية

أميرة خالد (صدى):
كشف المتخصصون كيفية العناية بالبشرة للحصول على بشرة نقية وصحية وخالية من العيوب عند استقبال العيد، ومن بين الوصفات التي تحقق ذلك غسول البشرة والمقشر ويجب استخدام المناسب منها، ثم يستخدم مرتين يوميا، والماسكات الطبيعية تخلص البشرة من الشوائب والأتربة.
وقال الخبراء أن العسل من الوصفات الطبيعية التي تعطي جمالا للبشرة كما يمكن استخدام مكعبات الثلج، لتحسين الدورة الدموية،مضادات الأكسدة وشرب الكثير من الماء ينقي البشرة ومن مضادات الأكسدة اللوز والجوز والسردين والطماطم والبطاطا الحلوة.
وتابع الخبراء أن العناية بالجسم خطوة هامة للغاية ، ويحدث ذلك أيضًا من خلال تناول الغذاء الصحي وترطيب البشرة.