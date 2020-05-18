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داخلية الكويت تتحرك ضد مقيم عربي أساء لدولة خليجية

Time منذ ساعة
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داخلية الكويت تتحرك ضد مقيم عربي أساء لدولة خليجية

خالد الظفيري (صدى):
كشف الإعلام الأمني في الكويت، اليوم الاثنين، عن القبض على مقيم عربي قام بنشر تغريدة في أحد مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن إساءة إلى دولة خليجية وإلى حكامها.

ونشرت الداخلية الكويتية، بيانًا قالت فيه: " بإجراء عملية البحث والتحري تبين بان صاحب الحساب مقيم عربي متواجد في الكويت ويعمل في إحدى شركات التنظيف "؛ فيما تابعت: " وبعد أخذ الأذن القانوني تم ضبطه وبمواجهته بالواقعة أقر واعترف بأنه قد قام بكتابة ونشر التغريدة ".

وأكدت أنه تم تحويله إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقة؛ مشددة على أنها لن تسمح بالإساءة إلى أي دولة شقيقة أو صديقة، وأنها ستتخذ الإجراءات القانونية تجاه أي شخص يحاول الخروج عن القانون؛ فيما تذكر تفاصيل حول البلد الذي أسيء إليه أو عن جنسية الشخص.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو عمار
هذه الايام والضروف الاقتصاديه الصعبه بسبب وباء الكارونا نحتاج الى اغلاق اكثر من قناو داؤد الشريان مثل البرامج الترفيهيه التي تجلب المغنئين والممثلين وغيرهم وايقاف انشاء بعض المشاريع التكميليه الى اجل قريب ان شائ الله
ابو عمار
صح لسانك يا بو فيصل
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
اللهم تسلم مِنّا رمضان مُتَقَبَّلاً يٓارٓبٓ العٓالِٓمينْ اللهم آمين
سوما
أعوذ بالله كمية حسد مو طبيعيه يكفيك شرهم ياصاحب البيك استودعتك ربي من شر كيدهم وحسدهم 🤲
سوما
أعوذ بالله كمية حسد مو طبيعيه يكفيك شرهم ياصاحب البيك استودعتك ربي من شر كيدهم وحسدهم 🤲

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