داخلية الكويت تتحرك ضد مقيم عربي أساء لدولة خليجية

خالد الظفيري (صدى):
كشف الإعلام الأمني في الكويت، اليوم الاثنين، عن القبض على مقيم عربي قام بنشر تغريدة في أحد مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن إساءة إلى دولة خليجية وإلى حكامها.
ونشرت الداخلية الكويتية، بيانًا قالت فيه: " بإجراء عملية البحث والتحري تبين بان صاحب الحساب مقيم عربي متواجد في الكويت ويعمل في إحدى شركات التنظيف "؛ فيما تابعت: " وبعد أخذ الأذن القانوني تم ضبطه وبمواجهته بالواقعة أقر واعترف بأنه قد قام بكتابة ونشر التغريدة ".
وأكدت أنه تم تحويله إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقة؛ مشددة على أنها لن تسمح بالإساءة إلى أي دولة شقيقة أو صديقة، وأنها ستتخذ الإجراءات القانونية تجاه أي شخص يحاول الخروج عن القانون؛ فيما تذكر تفاصيل حول البلد الذي أسيء إليه أو عن جنسية الشخص.