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مأساة سيدة اغتصبها جدها ورفض زوجها الاعتراف بابنتها

Time منذ 10 ساعات
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مأساة سيدة اغتصبها جدها ورفض زوجها الاعتراف بابنتها

القاهرة (صدى):
صرخت الأم صاحبة الـ24 عاما لمحكمة الأسرة بمصر، من يصن شرفي وعرضي الذي نهشه جدي وأبي الذي رماني كلاب الشوارع.

وتابعت السيدة مسترسلة لم يصن شرفي الذي كان من المفترض أن يحميني بعد طلاق والداي، وهي تطلب نسب طفلتها، وتحكي قصتها بأن والداها انفصلا وتزوج الأب طليقة اخوها وتزوجت الأم أيضا وتركاها لجدها ستيني

وأضافت الأم ان جدها كان يتحرش بها في البداية، ثم اعتدى عليها جنسيا على الرغم من مقاومتها، ومع التهديد صمتت، وظهر في نفس الوقت حبيبها الاول وتقدم لخطبتها، وتزوجته وانجبت طفلتها بعد 8 شهور ولم تكن تعلم انها ابنة الجد، وبعد انجاب طفل ثاني بدات الشكوك، وطلقها زوجها ورفع قضية اثبات نسب.

وأوضحت السيدة أنها فقط ترغب في شهادة ميلاد لإبنتها وتعيش بالحلال، وقررت محكمة الأسرة بالتجمع الخامس نفي نسب الطفلة للزوج لكونه أبا غير قانونيا، والنظر فى دعواها لنسب طفلتها للجد.

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أحدث التعليقات

غييييوووورررر
كذلك يجب التحقيق مع من أهدر المليارات من المال العام في الترفيه والتسليه وفيما لافائدة منه ولا نفع للوطن
واضح*** وصريح***
هههههههههههههههههه مشكلة إذا إجتمعت الفهاوة،مع قل الدبره،تكون العواقب أكيد وخيمة..
abdul
لمن تقل أعمارهن عن ١٨ *
ابو هزاع
الله يعين عليكم ياموسسه النقد اهتمامكم بالعملاء صفر . طيب هل استطيع التحويل من لاي شخص والعكس حسابالدعم او حساب الظل .كذالك تسديد الفواتير . اذا انتم معطينا بطاقه صراف على حساب مقفل او مجمد ......؟
واضح*** وصريح***
يالطيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييف. .Oh My God

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