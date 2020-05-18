مأساة سيدة اغتصبها جدها ورفض زوجها الاعتراف بابنتها

القاهرة (صدى):
صرخت الأم صاحبة الـ24 عاما لمحكمة الأسرة بمصر، من يصن شرفي وعرضي الذي نهشه جدي وأبي الذي رماني كلاب الشوارع.
وتابعت السيدة مسترسلة لم يصن شرفي الذي كان من المفترض أن يحميني بعد طلاق والداي، وهي تطلب نسب طفلتها، وتحكي قصتها بأن والداها انفصلا وتزوج الأب طليقة اخوها وتزوجت الأم أيضا وتركاها لجدها ستيني
وأضافت الأم ان جدها كان يتحرش بها في البداية، ثم اعتدى عليها جنسيا على الرغم من مقاومتها، ومع التهديد صمتت، وظهر في نفس الوقت حبيبها الاول وتقدم لخطبتها، وتزوجته وانجبت طفلتها بعد 8 شهور ولم تكن تعلم انها ابنة الجد، وبعد انجاب طفل ثاني بدات الشكوك، وطلقها زوجها ورفع قضية اثبات نسب.
وأوضحت السيدة أنها فقط ترغب في شهادة ميلاد لإبنتها وتعيش بالحلال، وقررت محكمة الأسرة بالتجمع الخامس نفي نسب الطفلة للزوج لكونه أبا غير قانونيا، والنظر فى دعواها لنسب طفلتها للجد.