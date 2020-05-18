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تطوير الواجهة البحرية بأبحر بتكلفة تصل إلى 229 مليون ريال

Time منذ ساعة
Views 1510
تطوير الواجهة البحرية بأبحر بتكلفة تصل إلى 229 مليون ريال

الرياض (صدى):
شهدت الأيام الماضية توقيع وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد الحقيل، عقد مع شركة المشروعات للخدمات البحرية، لتطوير الواجهة البحرية بأبحر بتكلفة تصل إلى 229 مليون ريال.

ويشمل مشروع التطوير، 10 مرافق متنوعة على مساحة تصل إلى 2.5 كلم طولي، وذلك بتطوير 180 ألف متر مربع، وإعادة تنفيذ الطريق، وتنفيذ ساحات ومسارات للدراجات والمشاة، ومناطق خضراء وزراعة أشجار متنوعة.

ويضم المشروع تنفيذ مناطق ألعاب، ونوافير، ومجسمات، وخدمات متنوعة تتوفر فيها العناصر الذكية، كما يتوفر شاطئ رملي للسباحة، ومناطق استثمارية.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
هذه الايام والضروف الاقتصاديه الصعبه بسبب وباء الكارونا نحتاج الى اغلاق اكثر من قناو داؤد الشريان مثل البرامج الترفيهيه التي تجلب المغنئين والممثلين وغيرهم وايقاف انشاء بعض المشاريع التكميليه الى اجل قريب ان شائ الله
ابو عمار
صح لسانك يا بو فيصل
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
اللهم تسلم مِنّا رمضان مُتَقَبَّلاً يٓارٓبٓ العٓالِٓمينْ اللهم آمين
سوما
أعوذ بالله كمية حسد مو طبيعيه يكفيك شرهم ياصاحب البيك استودعتك ربي من شر كيدهم وحسدهم 🤲
سوما
أعوذ بالله كمية حسد مو طبيعيه يكفيك شرهم ياصاحب البيك استودعتك ربي من شر كيدهم وحسدهم 🤲

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