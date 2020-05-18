عبد الرزاق حمدالله يستعرض سجله التهديفي

ماجد محمد (صدى):
استعرض اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله، نجم نادي النصر، سجله التهديفي عبر مسيرته الاحترافية؛ حيث انضم إلى العالمي في 2018، ونجح في قيادة " العالمي " للتتويج ببطولتي دوري المحترفين، وكأس السوبر المحلي.
وأوضح عبد الرزاق حمد الله عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام" ، أنه نجح في تسجيل 232 هدفا، عبر مسيرته الاحترافية، حتى الآن والتي توزعت بين 6 أندية؛ هي: " أولمبيك آسفي المغربي، أليسوند النرويجي، غوانزو الصيني، والجيش والريان القطريين، والنصر " .
ونجح حمدالله، في الفوز بلقب هداف الدوري في الموسم الماضي، برقم قياسي تاريخي بتسجيله 35 هدفا، فيما يتصدر جدول ترتيب هدافي البطولة هذا الموسم برصيد 18 هدفا بعد مرور 22 جولة، بفارق 4 أهداف عن أقرب ملاحقيه.