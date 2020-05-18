نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

عبد الرزاق حمدالله يستعرض سجله التهديفي

Time منذ 13 دقيقة
Views 1249
عبد الرزاق حمدالله يستعرض سجله التهديفي

ماجد محمد (صدى):
استعرض اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله، نجم نادي النصر، سجله التهديفي عبر مسيرته الاحترافية؛ حيث انضم إلى العالمي في 2018، ونجح في قيادة " العالمي " للتتويج ببطولتي دوري المحترفين، وكأس السوبر المحلي.

وأوضح عبد الرزاق حمد الله عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام" ، أنه نجح في تسجيل 232 هدفا، عبر مسيرته الاحترافية، حتى الآن والتي توزعت بين 6 أندية؛ هي: " أولمبيك آسفي المغربي، أليسوند النرويجي، غوانزو الصيني، والجيش والريان القطريين، والنصر " .

ونجح حمدالله، في الفوز بلقب هداف الدوري في الموسم الماضي، برقم قياسي تاريخي بتسجيله 35 هدفا، فيما يتصدر جدول ترتيب هدافي البطولة هذا الموسم برصيد 18 هدفا بعد مرور 22 جولة، بفارق 4 أهداف عن أقرب ملاحقيه.

Time واتساب

أحدث التعليقات

مطر الاسود
طيب يا فضيلة العلامة انت تقول اذا زوجها خانها ؟ وهذا يعني أنه ارتكب كبيرة من الكبائر ومخالفة للشرع والدين , والعقوبة منصوص عليها في كتاب الله وسنة نبيه فما علاقة ما تقول باتهامك الزوجة المجني عليها بأنها قليلة اصل , المؤكد انها لو كانت الزوجة هي من ارتكب هذا الفعل الشائن لكانت قامت الدنيا ولم تقعد وكانت هي واسرتها وكل من ينتمي إليها موضع شك وقذف ولوم وتجريح ولما كنت قلت مثل هذا الهراء هذا لو أنصفنا
عدو الخونة
وين ذاك ابو " طيب " خير شر كله عنده طيب
المفارق
نعم نقلك سامي الجابر للهلال وكان متعشم فيك لكن خذلته وخذلت جماهيرالهلال وطلعت منتهي وليتك احتفضت بهذا التصريح لك لكن تبغى الشهرة لازم تتطرق اللجابر والله مادرا عنك
المفارق
نعم نقلك سامي الجابر للهلال وكان متعشم فيك لكن خذلته وخذلت جماهيرالهلال وطلعت منتهي وليتك احتفضت بهذا التصريح لك لكن تبغى الشهرة لازم تتطرق اللجابر والله مادرا عنك
نبيل
طيب والكضية

أخر الأخبار

"هيئة التقييس الخليجية" تتخذ تدابير استثنائية إضافية لتسهيل التبادل التجاري
"هيئة التقييس الخليجية" تتخذ تدابير استثنائية إضافية لتسهيل التبادل التجاري
Time منذ 17 ثانية Views 1009
«بوبا للتأمين» تطرح وظائف شاغرة بالرياض
«بوبا للتأمين» تطرح وظائف شاغرة بالرياض
Time منذ دقيقة Views 1036
أبرز اللمحات من حياة هدى الخطيب أول إماراتية تقتحم الدراما المصرية
أبرز اللمحات من حياة هدى الخطيب أول إماراتية تقتحم الدراما المصرية
Time منذ 11 دقيقة Views 1121
جريمة قتل غريبة ضحيتها بطلة مصارعة من أصل عربي
جريمة قتل غريبة ضحيتها بطلة مصارعة من أصل عربي
Time منذ 11 دقيقة Views 307
ضبط 5 أطنان من الأسماك وحجز 18 مركبة بجدة
ضبط 5 أطنان من الأسماك وحجز 18 مركبة بجدة
Time منذ 12 دقيقة Views 1266
عبد الرزاق حمدالله يستعرض سجله التهديفي
عبد الرزاق حمدالله يستعرض سجله التهديفي
Time منذ 13 دقيقة Views 1249
5 قتلى على الأقل بتفجير سيارة مفخخة في شرق أفغانستان
5 قتلى على الأقل بتفجير سيارة مفخخة في شرق أفغانستان
Time منذ 37 دقيقة Views 1368
بيجو 508 تقتحم سوق المملكة بمميزات رائعة
بيجو 508 تقتحم سوق المملكة بمميزات رائعة
Time منذ 40 دقيقة Views 1325
أتربة مثارة وأمطار رعدية على المدينة المنورة
أتربة مثارة وأمطار رعدية على المدينة المنورة
Time منذ 41 دقيقة Views 1335
تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة الممرض المتوفى بالفيروس في مكة
تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة الممرض المتوفى بالفيروس في مكة
Time منذ 42 دقيقة Views 1835