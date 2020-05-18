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جريمة قتل غريبة ضحيتها بطلة مصارعة من أصل عربي

Time منذ 11 دقيقة
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جريمة قتل غريبة ضحيتها بطلة مصارعة من أصل عربي

أميرة خالد (صدى):
وقعت ضحية لجريمة غريبة، وذلك بعد التفاصيل التي سردتها شقيقة القتيلة بطلة المصارعة تاليا جيهان، ذات الأصل العربي وبدأت بأن أحدهم تعرفت عليه ششقيقتها حين خرجت صباح الخميس متوجهة إلى البنك.

ورافقت شقيقتها الشخص الغريب بسهولة إلى نزل فندقي، وفي غرفة بالطابق الثالث أقدم على ضرب رأسها ووجهها بشدة، ولما خرّت صريعة،ثم استخدم هاتفها المحمول واتصل بشقيقتها مساء، فأخبرها باسمه وبمقتلها ومكانه، ثم غادر الفندق ومعه هاتفها،وما زالت الشرطة تبحث عنه، حيث يعتقد المحققون أنه من النوع الذي يستهدف النساء لعلة نفسانية ما، وربما أقدم على قتل غيرها في السابق.

ويبلغ عمر القتيلة 31 سنة، هي أم لطفلتين، وبطلة البيرو في 2019 بالمصارعة الحرة، وكانت القتيلة قد حصلت على صورة له دون علمه سحبتها من جيبه من دون علمه كما يبدو، وبثتها إلى شقيقتها بالواتس أب. كما أن الشرطة وجدت صورة له التقطتها كاميرا للمراقبة الداخلية في الفندق الواقع بضاحية Callao القريبة 8 كيلومترات من ليما، عاصمة البيرو، الأبعد بين الدول عن المنطقة العربية.

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أحدث التعليقات

مطر الاسود
طيب يا فضيلة العلامة انت تقول اذا زوجها خانها ؟ وهذا يعني أنه ارتكب كبيرة من الكبائر ومخالفة للشرع والدين , والعقوبة منصوص عليها في كتاب الله وسنة نبيه فما علاقة ما تقول باتهامك الزوجة المجني عليها بأنها قليلة اصل , المؤكد انها لو كانت الزوجة هي من ارتكب هذا الفعل الشائن لكانت قامت الدنيا ولم تقعد وكانت هي واسرتها وكل من ينتمي إليها موضع شك وقذف ولوم وتجريح ولما كنت قلت مثل هذا الهراء هذا لو أنصفنا
عدو الخونة
وين ذاك ابو " طيب " خير شر كله عنده طيب
المفارق
نعم نقلك سامي الجابر للهلال وكان متعشم فيك لكن خذلته وخذلت جماهيرالهلال وطلعت منتهي وليتك احتفضت بهذا التصريح لك لكن تبغى الشهرة لازم تتطرق اللجابر والله مادرا عنك
المفارق
نعم نقلك سامي الجابر للهلال وكان متعشم فيك لكن خذلته وخذلت جماهيرالهلال وطلعت منتهي وليتك احتفضت بهذا التصريح لك لكن تبغى الشهرة لازم تتطرق اللجابر والله مادرا عنك
نبيل
طيب والكضية

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