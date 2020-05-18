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تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة الممرض المتوفى بالفيروس في مكة

Time منذ 42 دقيقة
Views 1829
تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة الممرض المتوفى بالفيروس في مكة

مكة المكرمة (صدى):
أوضح شقيق ممرض صحة مكة المكرمة، والذي وافته المنية صباح أمس الأحد، إثر إصابته بالفيروس المستجد، تفاصيل أيامه الأخيرة قبل وفاته.

وصرح شقيق الفقيد، أن أخيه التحق بالعمل في التمريض منذ 15 عامًا، تنقّل خلالها بين العمل في المستشفيات الخاصة، ومن ثم ليستقر في مستشفى الملك عبدالعزيز بالزاهر بمكة المكرمة، وكان متفانيًا في عمله ومحبًا لمهنته طوال عمله؛ فيما لديه ابن وحيد يبلغ من العمر سبع سنوات.

وأوضح أنه أُصيب بداء السكري قبل عدة أسابيع قليلة، لافتًا إلى أن شقيقه كان يتمنى أن يعود إلى عمله أثناء إصابته بالفيروس غير أن قدر الله كان أسبق؛ فيما شيع جثمانه الثرى بمقبرة شهداء الحرم بمكة المكرمة ظهر أمس الأحد.

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أحدث التعليقات

مطر الاسود
طيب يا فضيلة العلامة انت تقول اذا زوجها خانها ؟ وهذا يعني أنه ارتكب كبيرة من الكبائر ومخالفة للشرع والدين , والعقوبة منصوص عليها في كتاب الله وسنة نبيه فما علاقة ما تقول باتهامك الزوجة المجني عليها بأنها قليلة اصل , المؤكد انها لو كانت الزوجة هي من ارتكب هذا الفعل الشائن لكانت قامت الدنيا ولم تقعد وكانت هي واسرتها وكل من ينتمي إليها موضع شك وقذف ولوم وتجريح ولما كنت قلت مثل هذا الهراء هذا لو أنصفنا
عدو الخونة
وين ذاك ابو " طيب " خير شر كله عنده طيب
المفارق
نعم نقلك سامي الجابر للهلال وكان متعشم فيك لكن خذلته وخذلت جماهيرالهلال وطلعت منتهي وليتك احتفضت بهذا التصريح لك لكن تبغى الشهرة لازم تتطرق اللجابر والله مادرا عنك
المفارق
نعم نقلك سامي الجابر للهلال وكان متعشم فيك لكن خذلته وخذلت جماهيرالهلال وطلعت منتهي وليتك احتفضت بهذا التصريح لك لكن تبغى الشهرة لازم تتطرق اللجابر والله مادرا عنك
نبيل
طيب والكضية

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