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"هواوي" تندد بخطوات واشنطن ضدها وتؤكد بأنها ستضر بقطاع التكنولوجيا

Time منذ 48 دقيقة
Views 1317
"هواوي" تندد بخطوات واشنطن ضدها وتؤكد بأنها ستضر بقطاع التكنولوجيا

وكالات (صدى):
رفضت شركة "هواوي" الخطوات الأمريكية ، التي تحرمها من الوصول إلى الجهات التي تمدها بأشباه الموصلات، باعتبارها هجوم "مؤذ" قد يحدث فوضى في قطاع التكنولوجيا.

وكانت وزارة التجارة الأمريكية قد قررت تكثيف العقوبات على "هواوي" الصينية، التي ترى واشنطن أنها تشكل تهديدا أمنيا، لتشمل منعها من الوصول إلى تصاميم أشباه الموصلات، التي تم تطويرها باستخدام برامج وتكنولوجيات أمريكية.

وقال متحدث باسم شركة "هواوي" معلقا على ذلك بأن القرار تعسفيا ومؤذيا ويهدد بتقويض قطاع (التكنولوجيا) بأسره حول العالم".

كذلك أشارت "هواوي"، التي تمكنت حتى الآن من الصمود أمام حملة مستمرة منذ 18 شهرا من قبل إدارة ترامب لعزلها دوليا، أن أعمالها التجارية "ستتأثر بلا شك" بالضغوط الأمريكية الأخيرة، وقالت إن خطوات واشنطن "ستؤثر على التوسع والمحافظة على استمرار عمليات شبكات تقدر بمئات مليارات الدولارات أطلقناها في أكثر من 170 بلدا".

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أحدث التعليقات

عبدالعزيز
هههههههه
ابو عمار
هذا المفروض راعي المحل يقفل المحل عليه ثم يحقن اللعلب قي بومته الخسيس او يقعده على الخازوق
ابو عمار
الله يقويكم
General
الظاهر انك ماتفهم يقولك الساعه الواحدة ظهرا افهم في وقت صيام ايش المعنة بالناس اللي ماسكين طوابير يعني مفطرين احد يشتري دجاج بعز رمضان بالنهار
ابو عمار
واضح انها مرتفعه عندهن بشكل خطير لكن الناس في رمضان اصبرو لم يتبقى الا ايام قليله وستجدون ما يسركم

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