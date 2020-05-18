"هواوي" تندد بخطوات واشنطن ضدها وتؤكد بأنها ستضر بقطاع التكنولوجيا

وكالات (صدى):
رفضت شركة "هواوي" الخطوات الأمريكية ، التي تحرمها من الوصول إلى الجهات التي تمدها بأشباه الموصلات، باعتبارها هجوم "مؤذ" قد يحدث فوضى في قطاع التكنولوجيا.
وكانت وزارة التجارة الأمريكية قد قررت تكثيف العقوبات على "هواوي" الصينية، التي ترى واشنطن أنها تشكل تهديدا أمنيا، لتشمل منعها من الوصول إلى تصاميم أشباه الموصلات، التي تم تطويرها باستخدام برامج وتكنولوجيات أمريكية.
وقال متحدث باسم شركة "هواوي" معلقا على ذلك بأن القرار تعسفيا ومؤذيا ويهدد بتقويض قطاع (التكنولوجيا) بأسره حول العالم".
كذلك أشارت "هواوي"، التي تمكنت حتى الآن من الصمود أمام حملة مستمرة منذ 18 شهرا من قبل إدارة ترامب لعزلها دوليا، أن أعمالها التجارية "ستتأثر بلا شك" بالضغوط الأمريكية الأخيرة، وقالت إن خطوات واشنطن "ستؤثر على التوسع والمحافظة على استمرار عمليات شبكات تقدر بمئات مليارات الدولارات أطلقناها في أكثر من 170 بلدا".