«STC» توفر وظائف إدارية شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة الاتصالات السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة لذوي الخبرة، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض.
وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: أخصائي تطوير الأعمال: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، التسويق، المبيعات)، وأخصائي تسويق: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، التسويق، العلاقات العامة)؛ فضلًا عن مدير قسم إدارة المنتجات الإقليمية: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، التسويق).
وأشارت إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 17 مايو 2020م؛ بينما للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي من هنـــــــــــا .