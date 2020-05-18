مرصد جامعة المجمعة يعلن الحسابات العلمية لاستطلاع هلال شوال

الرياض (صدى):
قال مرصد جامعة المجمعة الفلكي بحوطة سدير، بأنه سیقوم برصد ھلال شوال لعام 1441 هـ الجاري و بحسب تقرير أم القرى، وبعد إتمام الحسابات العلمیة لیوم الجمعة 29 رمضان الجاري الموافق 22 مايو بأن الشمس ستغرب في تمام الساعة (6:39) وسیغرب القمر الساعة (6:26) أي قبل الشمس بنحو 13 دقيقة بحسب المعطيات الحسابية.
وأضاف المرصد أن يوم السبت 30 رمضان الموافق 23 مايو ستغرب الشمس الساعة (6:40) وسيغرب الهلال الساعة (7:23).
واوضح المصدر بأن الهلال سيمكث بمقدار 43 دقيقة بعد غروب الشمس على ارتفاع 8.84 واستطاله 10.60.