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مرصد جامعة المجمعة يعلن الحسابات العلمية لاستطلاع هلال شوال

Time منذ ساعة
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مرصد جامعة المجمعة يعلن الحسابات العلمية لاستطلاع هلال شوال

الرياض (صدى):
قال مرصد جامعة المجمعة الفلكي بحوطة سدير، بأنه سیقوم برصد ھلال شوال لعام 1441 هـ الجاري و بحسب تقرير أم القرى، وبعد إتمام الحسابات العلمیة لیوم الجمعة 29 رمضان الجاري الموافق 22 مايو بأن الشمس ستغرب في تمام الساعة (6:39) وسیغرب القمر الساعة (6:26) أي قبل الشمس بنحو 13 دقيقة بحسب المعطيات الحسابية.

وأضاف المرصد أن يوم السبت 30 رمضان الموافق 23 مايو ستغرب الشمس الساعة (6:40) وسيغرب الهلال الساعة (7:23).

واوضح المصدر بأن الهلال سيمكث بمقدار 43 دقيقة بعد غروب الشمس على ارتفاع 8.84 واستطاله 10.60.

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أحدث التعليقات

عدو الخونة
وين ذاك ابو " طيب " خير شر كله عنده طيب
المفارق
نعم نقلك سامي الجابر للهلال وكان متعشم فيك لكن خذلته وخذلت جماهيرالهلال وطلعت منتهي وليتك احتفضت بهذا التصريح لك لكن تبغى الشهرة لازم تتطرق اللجابر والله مادرا عنك
المفارق
نعم نقلك سامي الجابر للهلال وكان متعشم فيك لكن خذلته وخذلت جماهيرالهلال وطلعت منتهي وليتك احتفضت بهذا التصريح لك لكن تبغى الشهرة لازم تتطرق اللجابر والله مادرا عنك
نبيل
طيب والكضية
نبيل
طيب ليش ماتوضحون من اي جنسية

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