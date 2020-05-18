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توماس مولر يدعو للتأقلم مع غياب المشجعين

Time منذ ساعة
Views 1393
توماس مولر يدعو للتأقلم مع غياب المشجعين

وكالات (صدى):
دعا توماس مولر، مهاجم بايرن ميونخ، حامل لقب ومتصدر دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، اليوم الاثنين، إلى التأقلم مع غياب المشجعين، ومحاولة مواصلة الانتصارات من أجل حصد لقب جديد للعملاق البافاري.

وعاد الدوري الألماني، من جديد كأول مسابقة أوروبية كبرى تستأنف الموسم بعد توقف شهرين بسبب الجائحة، ونجح بايرن في الحفاظ على تصدر المسابقة بفارق أربع نقاط بعد الفوز بهدفين نظيفين على أونيون برلين، يوم أمس الأحد.

وصرح توماس مولر: " مستوانا كان جيدا لكن بكل تأكيد هناك فرصة للتطور. نحن متحمسون كما كان الأمر قبل أول جولة في أغسطس"؛ مضيفًا: " تعامل الفريقان بشكل جيد مع الظروف" .

وأكد لاعب بايرن ميونيخ: " ينصب تركيزنا على الرياضة بمجرد استئناف النشاط الكروي. بكل تأكيد يمكن للجماهير أن تعطي حماسا أكبر لكن يجب تجاهل ذلك "؛ متابعًا:" نحن نتصدر المسابقة بفارق أربع نقاط وقد قطعنا خطوة إضافية نحو تحقيق هدفنا الأكبر " .

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أحدث التعليقات

عدو الخونة
وين ذاك ابو " طيب " خير شر كله عنده طيب
المفارق
نعم نقلك سامي الجابر للهلال وكان متعشم فيك لكن خذلته وخذلت جماهيرالهلال وطلعت منتهي وليتك احتفضت بهذا التصريح لك لكن تبغى الشهرة لازم تتطرق اللجابر والله مادرا عنك
المفارق
نعم نقلك سامي الجابر للهلال وكان متعشم فيك لكن خذلته وخذلت جماهيرالهلال وطلعت منتهي وليتك احتفضت بهذا التصريح لك لكن تبغى الشهرة لازم تتطرق اللجابر والله مادرا عنك
نبيل
طيب والكضية
نبيل
طيب ليش ماتوضحون من اي جنسية

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