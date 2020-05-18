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فك غموض جريمة سرقة غريبة باستخدام «البطيخ»

Time منذ 12 ساعة
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فك غموض جريمة سرقة غريبة باستخدام «البطيخ»

واشنطن (صدى):
استعانت السلطات في بلدة لويزا بولاية فيرجينيا الأمريكية، بموقع "فيسبوك" لحل غموض جريمة سرقة غريبة؛ لتؤكد أن رجلين مطلوبين للعدالة بتهمة سرقة متجر صغير.

ولجأ المتهم أن إلى طريقة غير مألوفة للتخفي وخداع كاميرات المراقبة، وارتديا ثمرتي بطيخ مجوفتين، فيما فتحا فيهما فتحات صغيرة للرؤية؛ ليتم الإعلان عن القبض عليهما.

وجاء ذلك بعدما قال بعض رواد التواصل الاجتماعي، أنهما رأوا الثنائي بالفعل في مكان آخر في المدينة؛ لتوجه الشرطة الشكر "للجميع" على المساهمة في توقيف المتهمين، علما بأن الجريمة وقعت في 6 مايو الجاري.

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أحدث التعليقات

غييييوووورررر
كذلك يجب التحقيق مع من أهدر المليارات من المال العام في الترفيه والتسليه وفيما لافائدة منه ولا نفع للوطن
واضح*** وصريح***
هههههههههههههههههه مشكلة إذا إجتمعت الفهاوة،مع قل الدبره،تكون العواقب أكيد وخيمة..
abdul
لمن تقل أعمارهن عن ١٨ *
ابو هزاع
الله يعين عليكم ياموسسه النقد اهتمامكم بالعملاء صفر . طيب هل استطيع التحويل من لاي شخص والعكس حسابالدعم او حساب الظل .كذالك تسديد الفواتير . اذا انتم معطينا بطاقه صراف على حساب مقفل او مجمد ......؟
واضح*** وصريح***
يالطيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييف. .Oh My God

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