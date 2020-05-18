فك غموض جريمة سرقة غريبة باستخدام «البطيخ»

واشنطن (صدى):
استعانت السلطات في بلدة لويزا بولاية فيرجينيا الأمريكية، بموقع "فيسبوك" لحل غموض جريمة سرقة غريبة؛ لتؤكد أن رجلين مطلوبين للعدالة بتهمة سرقة متجر صغير.
ولجأ المتهم أن إلى طريقة غير مألوفة للتخفي وخداع كاميرات المراقبة، وارتديا ثمرتي بطيخ مجوفتين، فيما فتحا فيهما فتحات صغيرة للرؤية؛ ليتم الإعلان عن القبض عليهما.
وجاء ذلك بعدما قال بعض رواد التواصل الاجتماعي، أنهما رأوا الثنائي بالفعل في مكان آخر في المدينة؛ لتوجه الشرطة الشكر "للجميع" على المساهمة في توقيف المتهمين، علما بأن الجريمة وقعت في 6 مايو الجاري.