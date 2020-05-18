100 دولة تطالب بالتحقيق مع الصين بسبب الجائحة

موسكو (صدى):
انضمت روسيا إلى حوالى 100 دولة تدعم قرارا خلال اجتماع الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية، الذي يبدأ الاثنين، ويدعو إلى إجراء تحقيق مستقل مع الصين في أزمة الفيروس.
وقابلت بكين، الأمر برد فعل غاضب؛ حيث اتهمت أستراليا بالإقدام على خطوة "غير مسؤولة للغاية"، يمكن أن تشوش على التعاون الدولي في مكافحة الوباء الذي يقترب عدد إصاباته حول العالم من 5 ملايين.
ويعرض مشروع القرار على الاجتماع السنوي للجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية في جنيف؛ حيث يدعو إلى تقييم محايد وشامل للاستجابة التي أبدتها منظمة الصحة العالمية في مواجهة الفيروس، أقل شدة من الصيغة التي اقترحتها أستراليا في البداية، الذي يدعو إلى التحقيق في مسؤولية الصين عن بداية الوباء.