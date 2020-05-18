آرسين فينجر: غياب الجماهير سيضر بكرة القدم

وكالات (صدى):
أكد آرسين فينجر، مدرب آرسنال السابق، إن إقامة مباريات كرة القدم دون حضور مشجعين يجب أن تمثل حلا على المدى القصير فقط خلال الجائحة؛ لافتًا إلى أن الغياب الطويل للجماهير سيتسبب بضرر لكرة القدم.
وأوضح آرسين فينجر، مدير تطوير كرة القدم بالاتحاد الدولي (الفيفا): " هل تبقى على المدى البعيد؟ هل ستضرر اللعبة باللعب دون مشجعين على المدى البعيد؟ أنا مقتنع بذلك "؛ مضيفًا: " لا يمكن تخيل إقامة موسم بأكمله دون أي مشجعين. لهذا السبب أعتقد أنه حل على المدى القصير " .
وتابع: " إنه يبقى أفضل حل ممكن للوصول إلى نهاية الموسم. هذا أفضل من أي قرار آخر "؛ لافتًا إلى أنه يأمل الدوري الإنجليزي استئناف الموسم الشهر المقبل، وستعقد الأندية اجتماعا اليوم الاثنين للتصويت على عودة التدريبات الجماعية، لكن المباريات ستقام دون مشجعين.