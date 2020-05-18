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آرسين فينجر: غياب الجماهير سيضر بكرة القدم

Time منذ ساعة
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آرسين فينجر: غياب الجماهير سيضر بكرة القدم

وكالات (صدى):
أكد آرسين فينجر، مدرب آرسنال السابق، إن إقامة مباريات كرة القدم دون حضور مشجعين يجب أن تمثل حلا على المدى القصير فقط خلال الجائحة؛ لافتًا إلى أن الغياب الطويل للجماهير سيتسبب بضرر لكرة القدم.

وأوضح آرسين فينجر، مدير تطوير كرة القدم بالاتحاد الدولي (الفيفا): " هل تبقى على المدى البعيد؟ هل ستضرر اللعبة باللعب دون مشجعين على المدى البعيد؟ أنا مقتنع بذلك "؛ مضيفًا: " لا يمكن تخيل إقامة موسم بأكمله دون أي مشجعين. لهذا السبب أعتقد أنه حل على المدى القصير " .

وتابع: " إنه يبقى أفضل حل ممكن للوصول إلى نهاية الموسم. هذا أفضل من أي قرار آخر "؛ لافتًا إلى أنه يأمل الدوري الإنجليزي استئناف الموسم الشهر المقبل، وستعقد الأندية اجتماعا اليوم الاثنين للتصويت على عودة التدريبات الجماعية، لكن المباريات ستقام دون مشجعين.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. الله يشفيه اذا هو مريض صحيح ..
ابو محمد 😎
هذا خطير ، ولا اظنه الا يتحاسب على فعله هذا ...
ابو محمد 😎
مزبن الجاني بنوه لهم ولأمثالهم ،،، ،، يرحب بهم بأجمل وأجد خيزران جاي لهم مخصوص من غابات فيتنام ..
راعي البيضاء
ياما نصحنك على الخاص بس ماتفهم يالثور . وكل شوي انا عند ممثل قنوني انا عندي ممثل قنوني. وجلست تمضغ هذى الحرمة بقلمك اكثر من ٦ اشهر شي كذب وشي صدق هذى قضية وقعت في دولة لها سياستها وحكامة ولم يبت فيها الى الان ونت من يبحث عن الشهرة والاخ عبدلله حاول ينصحك ويفهمك ياالثور بس انت ثور ابهاء ماتفهم يالله انت وممثلك القنوني الى اثور منك الى مايفهم موعة من بوعة ولا حول يوقفك ويوقف كتاباتك ويقول خط المتابة في قضية لم تنتهي من التحقيق برضة ارجع وقول يالثورين انت وممثلك
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
كلا بيدور مصلحته

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