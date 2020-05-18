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رصد 168 مخالفة لنظام المحميات وإحالتهم للجهات الأمنية

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رصد 168 مخالفة لنظام المحميات وإحالتهم للجهات الأمنية

مكة المكرمة (صدى):
تمكن أفراد قوة الحماية بالهيئة السعودية للحياة الفطرية، بالمناطق المحمية وسواحل منطقتي مكة المكرمة والشرقية التابعين لها، من رصد 168 مخالفة لنظام المناطق المحمية والحياة الفطرية ونظام صيد الحيوانات والطيور البرية، خلال الثلاثين يوما الماضية من 15 أبريل وحتى 15 مايو الحالي.

وأوضحت الهيئة، أنه تم إحالة مرتكبي المخالفات إلى الجهات الأمنية لإيقاع العقوبات المنصوص عليها؛ حيث من المخالفات 134 مخالفة خلال شهر أبريل الماضي و34 في شهر مايو الحالي، وجاءت النسبة الأعلى من المخالفات المضبوطة في محمية حرة الحرة بـ 98 مخالفة لنظام المناطق المحمية والحياة الفطرية ما يعادل نسبة 58.3 % من إجمالي المخالفات.

وشملت المخالفات المرصودة 12 نوعا من الأعمال المخالفة لنظام المناطق المحمية والحياة الفطرية التي اتخذت الإجراءات اللازمة حيالها، وهي: " الدخول المتعمد للمحميات والرعي فيها، إضافة إلى الدخول والهروب وحيازة أسلحة وحيازة أجهزة محاكاة صوت الطيور، والتكشيف لغرض الصيد وإحداث أمر سلبي داخل المحمية ومحاولة الصيد والاحتطاب وتخريب ممتلكات المحمية وممارسة نشاط تربية نحل من دون تصريح، كذلك التهجم على المركز والسرقة " .

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. الله يشفيه اذا هو مريض صحيح ..
ابو محمد 😎
هذا خطير ، ولا اظنه الا يتحاسب على فعله هذا ...
ابو محمد 😎
مزبن الجاني بنوه لهم ولأمثالهم ،،، ،، يرحب بهم بأجمل وأجد خيزران جاي لهم مخصوص من غابات فيتنام ..
راعي البيضاء
ياما نصحنك على الخاص بس ماتفهم يالثور . وكل شوي انا عند ممثل قنوني انا عندي ممثل قنوني. وجلست تمضغ هذى الحرمة بقلمك اكثر من ٦ اشهر شي كذب وشي صدق هذى قضية وقعت في دولة لها سياستها وحكامة ولم يبت فيها الى الان ونت من يبحث عن الشهرة والاخ عبدلله حاول ينصحك ويفهمك ياالثور بس انت ثور ابهاء ماتفهم يالله انت وممثلك القنوني الى اثور منك الى مايفهم موعة من بوعة ولا حول يوقفك ويوقف كتاباتك ويقول خط المتابة في قضية لم تنتهي من التحقيق برضة ارجع وقول يالثورين انت وممثلك
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
كلا بيدور مصلحته

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