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بالصور.. فتاة تبتكر «قفاز العناق» لتحتضن أمها

Time منذ 13 ساعة
Views 1055
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بالصور.. فتاة تبتكر «قفاز العناق» لتحتضن أمها

أوتاوا (صدى):
نجحت شابة كندية، تدعى كارولين أليس في ابتكار طريقة جديدة لمعانقة والدتها بأمان أثناء تفشي الجائحة، وهي "قفاز العناق"، وهو ستارة بلاستيك مزودة بأربعة أكمام ومعلقة على حبل غسيل.

وعملت الفتاة على ابتكار ذلك القفاز قبل عيد الأم الذي احتفل به هذا العام في 10 مايو في أمريكا الشمالية؛ حيث أوضحت الشابة: " فكرت في أنها لن تحصل على معانقة وكان علينا أن نفعل شيئا حيال ذلك. أردت أن أعطيها عناقا في عيد الأم ".

وثبت الاثنان الأكمام في ستارة بلاستيكية كبيرة ما يسمح لشخصين بمعانقة بعضهما بعضا دون اتصال مباشر؛ لتضيف: "لقد احتاج إنجازها إلى وقت كبير خصوصا في ما يتعلق بمحاولة معرفة حجم الثقوب وارتفاعها. عملنا على ذلك حتى ساعات متقدّمة من ليل السبت، ثم جهّزنا كل شيء لعيد الأم يوم الأحد".

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أحدث التعليقات

غييييوووورررر
كذلك يجب التحقيق مع من أهدر المليارات من المال العام في الترفيه والتسليه وفيما لافائدة منه ولا نفع للوطن
واضح*** وصريح***
هههههههههههههههههه مشكلة إذا إجتمعت الفهاوة،مع قل الدبره،تكون العواقب أكيد وخيمة..
abdul
لمن تقل أعمارهن عن ١٨ *
ابو هزاع
الله يعين عليكم ياموسسه النقد اهتمامكم بالعملاء صفر . طيب هل استطيع التحويل من لاي شخص والعكس حسابالدعم او حساب الظل .كذالك تسديد الفواتير . اذا انتم معطينا بطاقه صراف على حساب مقفل او مجمد ......؟
واضح*** وصريح***
يالطيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييف. .Oh My God

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