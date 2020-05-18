بالصور.. فتاة تبتكر «قفاز العناق» لتحتضن أمها

أوتاوا (صدى):
نجحت شابة كندية، تدعى كارولين أليس في ابتكار طريقة جديدة لمعانقة والدتها بأمان أثناء تفشي الجائحة، وهي "قفاز العناق"، وهو ستارة بلاستيك مزودة بأربعة أكمام ومعلقة على حبل غسيل.
وعملت الفتاة على ابتكار ذلك القفاز قبل عيد الأم الذي احتفل به هذا العام في 10 مايو في أمريكا الشمالية؛ حيث أوضحت الشابة: " فكرت في أنها لن تحصل على معانقة وكان علينا أن نفعل شيئا حيال ذلك. أردت أن أعطيها عناقا في عيد الأم ".
وثبت الاثنان الأكمام في ستارة بلاستيكية كبيرة ما يسمح لشخصين بمعانقة بعضهما بعضا دون اتصال مباشر؛ لتضيف: "لقد احتاج إنجازها إلى وقت كبير خصوصا في ما يتعلق بمحاولة معرفة حجم الثقوب وارتفاعها. عملنا على ذلك حتى ساعات متقدّمة من ليل السبت، ثم جهّزنا كل شيء لعيد الأم يوم الأحد".