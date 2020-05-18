ترامب يواصل هجومه ضد إلهان عمر: كارثة فساد

واشنطن (صدى):
واصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، هجومه ضد النائبة الديمقراطية الأمريكية من أصل صومالي إلهان عمر.
وكتب ترامب عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير تويتر: " جونسون سيقوم بعمل رائع، إلهان عمر كارثة فساد”، معبرا عن تأييده ودعمه لمنافسها الجمهوري ذو البشرة السمراء ليسي جونسون، في الانتخابات على مقعد ولاية مينسوتا المزمع إجراؤها في الخريف " .
وضم الرئيس الأمريكي تغريدته بأخرى للإعلامي الأمريكي الشهير بيل ميتشيل، مقدم برنامج " Your Voice America"، والذي دعا إلى التبرع بسخاء لحملة جونسون الانتخابية لدعمه للفوز على منافسته إلهان عمر.