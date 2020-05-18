المشمش يفيد مرضى ضغط الدم المرتفع

أميرة خالد (صدى):
يعد المشمش أكثر الفواكه المفيدة لمرضى الضغط المرتفع وذلك لغناه بمعدن البوتاسيوم المفيد لصحة القلب والشرايين، والذي يساهم في علاج ارتفاع الضغط والتقليل من احتباس السوائل في الجسم.
وتعمل ثمرتان من المشمش على توفير 70 جرامًا من البوتاسيوم وهو من أهم المعادن المفيدة لمرضى الضغط المرتفع، حيث يحافظ على توازن السوائل الموجودة في الجسم، كما أنه يمنع الانتفاخات والتورمات المصاحبة لارتفاع ضغط الدم، ويحافظ على ضغط الدم طبيعي.
ويساهم في خفض خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 24%؛ فضلًا عن الحفاظ على مرونة الشرايين والوقاية من ضيقها وتعرضها للتصلب من خلال تحسين ضخ الدم إلى جميع أجزاء الجسم عبر الشرايين، وتوصيل الدم إلى جميع الأعضاء للقيام بوظائفها الحيوية.