نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

المشمش يفيد مرضى ضغط الدم المرتفع

Time منذ يومين
Views 2402
Comment 4
المشمش يفيد مرضى ضغط الدم المرتفع

أميرة خالد (صدى):
يعد المشمش أكثر الفواكه المفيدة لمرضى الضغط المرتفع وذلك لغناه بمعدن البوتاسيوم المفيد لصحة القلب والشرايين، والذي يساهم في علاج ارتفاع الضغط والتقليل من احتباس السوائل في الجسم.

وتعمل ثمرتان من المشمش على توفير 70 جرامًا من البوتاسيوم وهو من أهم المعادن المفيدة لمرضى الضغط المرتفع، حيث يحافظ على توازن السوائل الموجودة في الجسم، كما أنه يمنع الانتفاخات والتورمات المصاحبة لارتفاع ضغط الدم، ويحافظ على ضغط الدم طبيعي.

ويساهم في خفض خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 24%؛ فضلًا عن الحفاظ على مرونة الشرايين والوقاية من ضيقها وتعرضها للتصلب من خلال تحسين ضخ الدم إلى جميع أجزاء الجسم عبر الشرايين، وتوصيل الدم إلى جميع الأعضاء للقيام بوظائفها الحيوية.

Time واتساب

أحدث التعليقات

العدناني
نزل البصل للسوق وبيعه شيلة بيلة وارسلها بنص ريال منديل
زائر
الكمامات لم أجدها اربع صيدليات مررت بعا كلهم يقولون ما فيه
ابن حزم
لاحول
ابن حزم
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
زائر
قول مالك كله يعني اهلك ناقصهم شي .. هذا هم يلعبون بالفلوس لعب سفريات وسنابات وخرابيط

أخر الأخبار

شاهد.. لقطات نادرة من حياة الأمير بندر آل سعود
شاهد.. لقطات نادرة من حياة الأمير بندر آل سعود
Time منذ دقيقتين Views 1022
شاهد.. رجل أمن يعتدي على مسن ويثير موجة من الغضب 
شاهد.. رجل أمن يعتدي على مسن ويثير موجة من الغضب 
Time منذ دقيقتين Views 38
محترف النصر يلقى إشادة واسعة عن مبادرته الإنسانية 
محترف النصر يلقى إشادة واسعة عن مبادرته الإنسانية 
Time منذ 7 دقائق Views 1176
هاشم سرور يستفز الهلالين بصورة لـ«أمرابط»: مُحاط بكل الفريق
هاشم سرور يستفز الهلالين بصورة لـ«أمرابط»: مُحاط بكل الفريق
Time منذ 9 دقائق Views 1272
الحكومة الصينية تحذف دراسة تكشف عن العدد الحقيقي لمصابي كورونا
الحكومة الصينية تحذف دراسة تكشف عن العدد الحقيقي لمصابي كورونا
Time منذ 13 دقيقة Views 1260
مدرب الاتحاد السابق: اللاعب العربي صعب للغاية في التعامل وينقصهم أساسيات كرة القدم
مدرب الاتحاد السابق: اللاعب العربي صعب للغاية في التعامل وينقصهم أساسيات كرة القدم
Time منذ 19 دقيقة Views 1303
حكم التبرع بالدم للصائم والشروط الواجب توافرها في الشخص المتبرع
حكم التبرع بالدم للصائم والشروط الواجب توافرها في الشخص المتبرع
Time منذ 19 دقيقة Views 1209
القبض على مقيم تورط في ارتكاب (3) جرائم سرقة بالرياض
القبض على مقيم تورط في ارتكاب (3) جرائم سرقة بالرياض
Time منذ 23 دقيقة Views 1346
شاهد.. لقطات عفوية وكوميدية لمكة محمد صلاح في بث مباشر لوالدها
شاهد.. لقطات عفوية وكوميدية لمكة محمد صلاح في بث مباشر لوالدها
Time منذ 27 دقيقة Views 1393
شاهد.. (معتقدين أنه مُسلم) شُرطيون يضربون ويصفعون رجلًا دون سبب
شاهد.. (معتقدين أنه مُسلم) شُرطيون يضربون ويصفعون رجلًا دون سبب
Time منذ 30 دقيقة Views 425