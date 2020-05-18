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منافسة قوية لضم زانيولو بعد تخلي روما عنه

Time منذ ساعة
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منافسة قوية لضم زانيولو بعد تخلي روما عنه

وكالات (صدى):
كشفت تقارير صحافية، عن وجود منافسة قوية بين الفرق الأوروبية للحصول على خدمات نيكولو زانيولو نجم روما ومنتخب إيطاليا الشاب؛ حيث ظهر لاعب الوسط المهاجم صاحب الـ20 عاماً بشكلٍ رائع، جعل البعض يراه كوريث فرانشيسكو توتي في النادي العاصمي الإيطالي.

ودفعت الديون روما إلى إدخال زانيولو في السوق والتضحية به؛ فيما بدأ نادي يوفنتوس التحرك لأجل استهداف التعاقد مع زانيولو، حيث سيُقدم عرضاً يشمل مبلغاً مالياً إضافة إلى بطاقة الجناح الدولي فيديريكو بيرنارديسكي.

وفي السياق نفسه، يرغب نادي ليفربول الإنجليزي في كسب خدمات اللاعب الشاب رغم أنه ليس من ضمن أولويات المدير الفني يورجن كلوب ولكنه ضمن قائمة الأهداف؛ حيث جعل ذلك البيانكونيري في حالة تأهب وحرص للفوز بخدماته قبل الآخرين.

ويريد ليفربول القيام بهذه الخطوة لأن كل اللاعبين الذين تعاقد معهم من روما حققوا نجاحاً كبيراً، حيث نجح الحارس البرازيلي أليسون ومن قبل النجم المصري الدولي محمد صلاح في الوصول لمستويات مميزة مع فريق ملعب الآنفيلد رود.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. الله يشفيه اذا هو مريض صحيح ..
ابو محمد 😎
هذا خطير ، ولا اظنه الا يتحاسب على فعله هذا ...
ابو محمد 😎
مزبن الجاني بنوه لهم ولأمثالهم ،،، ،، يرحب بهم بأجمل وأجد خيزران جاي لهم مخصوص من غابات فيتنام ..
راعي البيضاء
ياما نصحنك على الخاص بس ماتفهم يالثور . وكل شوي انا عند ممثل قنوني انا عندي ممثل قنوني. وجلست تمضغ هذى الحرمة بقلمك اكثر من ٦ اشهر شي كذب وشي صدق هذى قضية وقعت في دولة لها سياستها وحكامة ولم يبت فيها الى الان ونت من يبحث عن الشهرة والاخ عبدلله حاول ينصحك ويفهمك ياالثور بس انت ثور ابهاء ماتفهم يالله انت وممثلك القنوني الى اثور منك الى مايفهم موعة من بوعة ولا حول يوقفك ويوقف كتاباتك ويقول خط المتابة في قضية لم تنتهي من التحقيق برضة ارجع وقول يالثورين انت وممثلك
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
كلا بيدور مصلحته

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