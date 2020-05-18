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حالة الطقس المتوقعة اليوم الاثنين

Time منذ 4 ساعات
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حالة الطقس المتوقعة اليوم الاثنين

الرياض (صدى):
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - هطولاً لأمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق ( جازان، نجران، عسير، الباحة ، مكة المكرمة، المدينة المنورة ، تبوك ، الرياض، القصيم ،حائل).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 12-35 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. الله يشفيه اذا هو مريض صحيح ..
ابو محمد 😎
هذا خطير ، ولا اظنه الا يتحاسب على فعله هذا ...
ابو محمد 😎
مزبن الجاني بنوه لهم ولأمثالهم ،،، ،، يرحب بهم بأجمل وأجد خيزران جاي لهم مخصوص من غابات فيتنام ..
راعي البيضاء
ياما نصحنك على الخاص بس ماتفهم يالثور . وكل شوي انا عند ممثل قنوني انا عندي ممثل قنوني. وجلست تمضغ هذى الحرمة بقلمك اكثر من ٦ اشهر شي كذب وشي صدق هذى قضية وقعت في دولة لها سياستها وحكامة ولم يبت فيها الى الان ونت من يبحث عن الشهرة والاخ عبدلله حاول ينصحك ويفهمك ياالثور بس انت ثور ابهاء ماتفهم يالله انت وممثلك القنوني الى اثور منك الى مايفهم موعة من بوعة ولا حول يوقفك ويوقف كتاباتك ويقول خط المتابة في قضية لم تنتهي من التحقيق برضة ارجع وقول يالثورين انت وممثلك
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
كلا بيدور مصلحته

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