ما لا تعرفه عن مرض "كاواساكي" وعلاقته بكورونا لدى الأطفال

وكالات (صدى):
كشفت العديد من الأدلة عن إصابة بعض الأطفال بالتهاب يشبه أعراض مرض " كاواساكي " ، وذلك بعد إصابتهم بفيروس كورونا.
و " كاواساكي " هو التهاب نادر يصيب الأوعية الدموية، وتوجد أدلة على أن الإصابة بكورونا لدى الأطفال قد تثير أعراضاً مؤقتة للمرض يستغرق علاجها 8 أسابيع.
وهو حالة نادرة، يحدث فيها تمدد للأوعية الدموية المرتبطة بالشريان التاجي، ويكون مصحوباً بحمّى، وطفح جلدي، واعتلال في الغدد الليمفاوية، وتغيرات في الغشاء المخاطي، وفي أنسجة الأطراف، والتهاب الملتحمة.
وتم رصد حالات شبيهة بـ " كاواساكي " في إيطاليا، حيث أصيب أطفال بين سن 5 و7 سنوات بالتهاب الملتحمة والطفح الجلدي غير الصديدي وتورّم الأطراف.
كما تم رصد حالات مماثلة في أوروبا وبخاصة في بريطانيا، وقد توصلت السلطات الصحية الأوروبية إلى إطلاق تسمية خاصة بحالات "كاواساكي" المرتبطة بكورونا، هي: متلازمة الالتهابات المتعددة النظم للأطفال المرتبطة مؤقتًا بالسارس.