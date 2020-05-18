نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

ما لا تعرفه عن مرض "كاواساكي" وعلاقته بكورونا لدى الأطفال

Time منذ ساعة
Views 1645
ما لا تعرفه عن مرض "كاواساكي" وعلاقته بكورونا لدى الأطفال

وكالات (صدى):
كشفت العديد من الأدلة عن إصابة بعض الأطفال بالتهاب يشبه أعراض مرض " كاواساكي " ، وذلك بعد إصابتهم بفيروس كورونا.

و " كاواساكي " هو التهاب نادر يصيب الأوعية الدموية، وتوجد أدلة على أن الإصابة بكورونا لدى الأطفال قد تثير أعراضاً مؤقتة للمرض يستغرق علاجها 8 أسابيع.

وهو حالة نادرة، يحدث فيها تمدد للأوعية الدموية المرتبطة بالشريان التاجي، ويكون مصحوباً بحمّى، وطفح جلدي، واعتلال في الغدد الليمفاوية، وتغيرات في الغشاء المخاطي، وفي أنسجة الأطراف، والتهاب الملتحمة.

وتم رصد حالات شبيهة بـ " كاواساكي " في إيطاليا، حيث أصيب أطفال بين سن 5 و7 سنوات بالتهاب الملتحمة والطفح الجلدي غير الصديدي وتورّم الأطراف.

كما تم رصد حالات مماثلة في أوروبا وبخاصة في بريطانيا، وقد توصلت السلطات الصحية الأوروبية إلى إطلاق تسمية خاصة بحالات "كاواساكي" المرتبطة بكورونا، هي: متلازمة الالتهابات المتعددة النظم للأطفال المرتبطة مؤقتًا بالسارس.

Time واتساب

أحدث التعليقات

تركي
عاش سلمان ملكنا وعاش سلمان حفيده
عيد ارمضان
وباء الكوليرا الذي انتشر في مصر ٤٧ كان بفعل اليهود الصهاينة لضرب اقتصاد مصر و قتل شعبها ثم بيع التطعيمات و المستلزمات الطبيه .
فارس احمد
مشاء الله تبارك الله الله يحفظهم يارب اطال الله بعمر خادم الحرمين الشريفين. حفضه الله ورعاه ويحفض ربي الأمير سلمان بن محمد
فارس احمد
مشاء الله تبارك الله الله يحفظهم يارب اطال الله بعمر خادم الحرمين الشريفين. حفضه الله ورعاه ويحفض ربي الأمير سلمان بن محمد
ابو طلال
الله يجزيه خير ويعوضه الجنه وينصرة على من ضلمه

أخر الأخبار

انتحار فتاة أسفل عجلات المترو في نهار رمضان
انتحار فتاة أسفل عجلات المترو في نهار رمضان
Time منذ 29 دقيقة Views 314
بالفيديو..الحمراني يتخبط ويدعي حصول " المديفر " على الشهرة بسببه!
بالفيديو..الحمراني يتخبط ويدعي حصول " المديفر " على الشهرة بسببه!
Time منذ 48 دقيقة Views 2135
ما لا تعرفه عن مرض "كاواساكي" وعلاقته بكورونا لدى الأطفال
ما لا تعرفه عن مرض "كاواساكي" وعلاقته بكورونا لدى الأطفال
Time منذ ساعة Views 1645
بالفيديو.. فلسطيني وإسرائيلي يرقصان " الدبكة " معًا
بالفيديو.. فلسطيني وإسرائيلي يرقصان " الدبكة " معًا
Time منذ ساعة Views 1919
الأهلي يغرق في ديونه
الأهلي يغرق في ديونه
Time منذ ساعتين Views 2457
" الحمراني " يغلق حسابه بتويتر بعد وقوعه في الفخ
" الحمراني " يغلق حسابه بتويتر بعد وقوعه في الفخ
Time منذ ساعتين Views 4041
" موزة " تجري عملية تجميل في إسرائيل
" موزة " تجري عملية تجميل في إسرائيل
Time منذ ساعتين Views 4154
ضابط مخابرات يتورط في تجارة المخدرات‎
ضابط مخابرات يتورط في تجارة المخدرات‎
Time منذ ساعتين Views 2098
الأمير تركي بن طلال يطلق المشروع الثاني ضمن مبادرة نشامى عسير
الأمير تركي بن طلال يطلق المشروع الثاني ضمن مبادرة نشامى عسير
Time منذ 3 ساعات Views 2733
بالفيديو..الأخوان عطيف باعا الخضار عقب التتويج بالدوري
بالفيديو..الأخوان عطيف باعا الخضار عقب التتويج بالدوري
Time منذ 3 ساعات Views 3382