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الأهلي يغرق في ديونه

Time منذ 30 دقيقة
Views 1748
الأهلي يغرق في ديونه

ماجد محمد (صدى):
كشفت تقارير، عن حجم الديون المستحقة على مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة عبدالإله مؤمنة.

وبلغت القيمة المالية للشكاوى المقدمة من بعض اللاعبين الأجانب، ضد النادي الأهلي، 23.8 مليون ريال.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يعاني خلاله الأهلي من أزمة مالية بسبب توقف النشاط الرياضي.

وتبلغ مستحقات البرازيلي جوزيف دي سوزا، 1.3 مليون يورو، أي حوالي 5.3 ملايين ريال.

فيما تبلغ مستحقات اللاعب كلاوديو بايزا، وناديه الأسبق كولو كولو، 6.5 مليون ريال، بينما يطالب البرازيلي لوكاس ليما، ظهير أيسر الفريق، بمبلغ 12 مليون ريال، وذلك بعد أن أبرم عقدًا مع الأهلي، في سبتمبر الماضي، لثلاث سنوات.

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أحدث التعليقات

غييييوووورررر
في دين الروافض عادي وطئ الرجل لرجل لدرجة ان هناك فتوى عن كييفية الغسل بعد وطئ الرجل لرجل
الملل
اعوذ بالله من الشبق اذا صابها وش يطفيه وهي تدور علي محمد رمضان الظاهر انها كثرة الفكس
ابو محمد 😎
مقروده ..
ابو محمد 😎
ههههههههههههههههههههه ..
ابو محمد 😎
الظاهر انها مصابة بمرض الكعال .. يااخ اللهو البريء ..😂

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