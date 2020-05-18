الأهلي يغرق في ديونه

ماجد محمد (صدى):
كشفت تقارير، عن حجم الديون المستحقة على مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة عبدالإله مؤمنة.
وبلغت القيمة المالية للشكاوى المقدمة من بعض اللاعبين الأجانب، ضد النادي الأهلي، 23.8 مليون ريال.
ويأتي ذلك في الوقت الذي يعاني خلاله الأهلي من أزمة مالية بسبب توقف النشاط الرياضي.
وتبلغ مستحقات البرازيلي جوزيف دي سوزا، 1.3 مليون يورو، أي حوالي 5.3 ملايين ريال.
فيما تبلغ مستحقات اللاعب كلاوديو بايزا، وناديه الأسبق كولو كولو، 6.5 مليون ريال، بينما يطالب البرازيلي لوكاس ليما، ظهير أيسر الفريق، بمبلغ 12 مليون ريال، وذلك بعد أن أبرم عقدًا مع الأهلي، في سبتمبر الماضي، لثلاث سنوات.