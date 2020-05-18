" موزة " تجري عملية تجميل في إسرائيل

ماجد القزيز (صدى):
في صورة جديدة من صور التطبيع القطري الإسرائيلي، فضحت محامية أمريكية تدعى " إيرينا تسوكرمان " وهي مختصة في شؤون الأمن القومي وحقوق الإنسان بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، زيارة الشيخة موزة والدة الأمير القطري تميم بن حمد إلى إسرائيل.
وكشفت المحامية الأمريكية، أن موزة ذهبت إلى تل أبيب، لإجراء عملية تجميل في الوجه، خلال الأيام الماضية.
وقالت موجهة حديثها لموزة: " إنك تتقدمين بالعمر وتطرقت إلى عملية تجميل في إسرائيل التي قلتِ عنها إنكِ تكرهينها " .
وفي الوقت الذي يمر فيه الشعب القطري بظروف اقتصادية سيئة، تذهب موزة غير مبالية لإجراء عملية التجميل في الأراضي المحتلة.