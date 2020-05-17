هجوم لاذع من فجر السعيد ضد الناطق الرسمي للصحة الكويتية

خالد الظفيري (صدى):
هاجمت الإعلامية الكويتية فجر السعيد، الدكتور عبدالله السند الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية بسبب تغريدة له بشأن فيروس كورونا.
وكان الدكتور عبدالله قد قال: " علينا أن نستبدل الحرص بالخوف والوقاية بالقلق فالاحتياطات واجبة والتفاؤل مطلوب " .
وشنت السعيد هجومًا شرسًا على السند، مؤكدة أن الخوف يقضي على المناعة فكيف يقول ذلك، مشيرة إلى أنه طبيب لا يعرف الثقافة الطبية الخاص بمنع تفشي الفيروس.
وقالت: "هذا من صجه.. يبينا نستبدل الحرص بالخوف؟.. يعني هو ما يدري كطبيب إن الخوف ينزل المناعة والقلق يخفس فيها بالقاع.. ولا الهدف تحويلنا إلى شعب خواف برعاية وزارة الصحة العامرة .. ناطق الصحة الرسمي يدعو الناس للخوف والقلق وهي أمراض نفسية أخس من الكورونا " .
يذكر أن الكويت سجلت خمس وفيات جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات بالفيروس القاتل في البلاد إلى 112 حالة