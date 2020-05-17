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هجوم لاذع من فجر السعيد ضد الناطق الرسمي للصحة الكويتية

Time منذ 20 ساعة
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هجوم لاذع من فجر السعيد ضد الناطق الرسمي للصحة الكويتية

خالد الظفيري (صدى):
هاجمت الإعلامية الكويتية فجر السعيد، الدكتور عبدالله السند الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية بسبب تغريدة له بشأن فيروس كورونا.

وكان الدكتور عبدالله قد قال: " علينا أن نستبدل الحرص بالخوف والوقاية بالقلق فالاحتياطات واجبة والتفاؤل مطلوب " .

وشنت السعيد هجومًا شرسًا على السند، مؤكدة أن الخوف يقضي على المناعة فكيف يقول ذلك، مشيرة إلى أنه طبيب لا يعرف الثقافة الطبية الخاص بمنع تفشي الفيروس.

وقالت: "هذا من صجه.. يبينا نستبدل الحرص بالخوف؟.. يعني هو ما يدري كطبيب إن الخوف ينزل المناعة والقلق يخفس فيها بالقاع.. ولا الهدف تحويلنا إلى شعب خواف برعاية وزارة الصحة العامرة .. ناطق الصحة الرسمي يدعو الناس للخوف والقلق وهي أمراض نفسية أخس من الكورونا " .

يذكر أن الكويت سجلت خمس وفيات جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات بالفيروس القاتل في البلاد إلى 112 حالة

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
هههههههههههههههههه مشكلة إذا إجتمعت الفهاوة،مع قل الدبره،تكون العواقب أكيد وخيمة..
abdul
لمن تقل أعمارهن عن ١٨ *
ابو هزاع
الله يعين عليكم ياموسسه النقد اهتمامكم بالعملاء صفر . طيب هل استطيع التحويل من لاي شخص والعكس حسابالدعم او حساب الظل .كذالك تسديد الفواتير . اذا انتم معطينا بطاقه صراف على حساب مقفل او مجمد ......؟
واضح*** وصريح***
يالطيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييف. .Oh My God
abdul
يعني عارفين انها سم زعاف. ومع ذالك يُسمح ببيعها داخل التموينات والاسواق المركزية ، " ويتطابق مع الاجراءات التي تطبقها دول العالم " عذر اقبح من الذنب. تري هناك دول كثيرا ايضا شرّعت الزنا بمعايير عالية الجودة وعدم السماح لمن تقل اعمارهن امتهان الدعارة والترزق ب من خلال جسدها الطرية

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