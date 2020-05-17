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بالصور.. إخراج 2 كيلو شعر من بطن فتاة بالطائف

Time منذ 3 ساعات
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بالصور.. إخراج 2 كيلو شعر من بطن فتاة بالطائف

الطائف (صدى):
قام فريق طبي بالطائف، بإخراج 2 كيلو من الشَعر داخل بطن فتاة عشرينية، بعدما لازمتها آلام مزمنة.

وتفصيلا، أدخلت الفتاة فى مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف، بعد أن أعياها الألم ووصلت معه إلى حد لا تستطيع مقاومته، لتخضع لفحص سريري موسع، حيث انتهى بالوصول لعلة الفتاه منذ سنوات، بعد اكتشاف جسم غريب يتمحور داخل البطن ويشكل جدارًا خانقًا للمعدة.

وأجرى الفريق الطبي بقيادة استشاري الجراحة بالمستشفى التخصصي الطبيب محمد المهدي، وزميلاه أخصائي الجراحة محمد عبده، والطبيب محمد الزهراني، وطاقمهم الفني، تدخل عاجل للوصول للجسم الغريب ليكتشفوا لاحقاً أن ما كان يحيط بالمعدة، عبارة عن تشكل مترابط من الشعر يزن 2 كيلو جرام.

ووفقا للمعلومات الواردة فإنه تم استخراج الكتلة وإنهاء معاناة الفتاة لتنعم بالراحة، وهي في صحة جيدة برعاية سريرية من الطاقم الطبي بالمستشفى.

 

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أحدث التعليقات

غييييوووورررر
في دين الروافض عادي وطئ الرجل لرجل لدرجة ان هناك فتوى عن كييفية الغسل بعد وطئ الرجل لرجل
الملل
اعوذ بالله من الشبق اذا صابها وش يطفيه وهي تدور علي محمد رمضان الظاهر انها كثرة الفكس
ابو محمد 😎
مقروده ..
ابو محمد 😎
ههههههههههههههههههههه ..
ابو محمد 😎
الظاهر انها مصابة بمرض الكعال .. يااخ اللهو البريء ..😂

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