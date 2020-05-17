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 العتيبي: رؤية 2030 مشروع تنموي نهضوي من أجل إعادة المملكة لقيادة العالم العربي (فيديو)

Time منذ 3 ساعات
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 العتيبي: رؤية 2030 مشروع تنموي نهضوي من أجل إعادة المملكة لقيادة العالم العربي (فيديو)

نايف السالم (صدى):
قال مدير عام الاتصال المؤسسي بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني فهد العتيبي، إن رؤية 2030 مشروع تنموي نهضوي من أجل إعادة المملكة لقيادة العالم العربي وإقامة نهضة عربية.

وأضاف العتيبي خلال حواره في قناة الإخبارية:" لا يوجد وصفة طبقت ونجحت في الدول العربية "، لافتا:" أغلب الدول لديها ملفات فقر وبطالة ومشاكل مع الآخر ".

ولفت العتيبي:" مشروع 2030 ينادي بعدم الاعتماد علي النفط وربط الهوية الوطنية بالتاريخ الوطني "، مشددا على التركيز علي الدائرة الوطنية والإسلامية والعالمية لإعادة المملكة لقيادة المنطقة العربية ".

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أحدث التعليقات

غييييوووورررر
في دين الروافض عادي وطئ الرجل لرجل لدرجة ان هناك فتوى عن كييفية الغسل بعد وطئ الرجل لرجل
الملل
اعوذ بالله من الشبق اذا صابها وش يطفيه وهي تدور علي محمد رمضان الظاهر انها كثرة الفكس
ابو محمد 😎
مقروده ..
ابو محمد 😎
ههههههههههههههههههههه ..
ابو محمد 😎
الظاهر انها مصابة بمرض الكعال .. يااخ اللهو البريء ..😂

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