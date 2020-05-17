نيوكاسل يعتزم التعاقد مع زيدان مقابل ضعف راتبه

وكالات (صدى):
يعتزم نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، التعاقد مع المدرب الفرنسي، زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد الإسباني.
وتفكر إدارة نيوكاسل الجديدة في التعاقد مع زيدان، لقيادة الفريق، خاصة مع احتمال تعاقد الماكبايس مع لاعبين من الطراز الفريق، حيث ارتبط بالتعاقد، مع فيليب كوتينيو وأنطوان غريزمان، وغاريث بيل.
ويستعد يوكاسل، لمنح زيدان راتبًا سنويًا يصل إلى 25 مليون دولار، وهو ما يمثل ضعف ما يتقاضاه المدرب الفرنسي من ريال مدريد.
واقترب الصندوق السيادي السعودي من الاستحواذ على نيوكاسل، بعد الاتفاق مع مايك آشلي، المالك الحالي للنادي، مقابل 300 مليون جنيه إسترليني.