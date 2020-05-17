"كاريلو" يوجه رسالة إلى "فارفان" بعد إصابته بكورونا

نواف السالم (صدى):
استقبل مهاجم فريق نادي لوكوموتيف موسكو، البيروفي جيفرسون فارفان، رسالة دعم ومساندة من جانب محترف نادي الهلال، أندريه كاريلو، عقب الإعلان عن إصابة الأول بفيروس كورونا المستجد.
ونشر "كاريلو" عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" صورة لمواطنه فارفان، متمنيًا له الشفاء العاجل بعد التأكد من إصابته بالفيروس.
وقال فارفان : "شكرًا لكم جميعًا على رسائلكم واهتمامكم، الحمد لله أنا بخير، قوي وهادئ، أخضع للعزل في منزلي كإجراء وقائي، ولكن أنا سعيد، أشاهد كرة القدم وأعلم أنني بحالة جيدة للغاية".
ويذكر أن نادي لوكوموتيف، قد أعلن إصابة مهاجمه فارفان، بفيروس كورونا، ليصبح أول حالة في الدوري الروسي، والمتوقع استئنافه في 21 يونيو المقبل.