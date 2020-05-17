رجل يطلق زوجته لسبب غير متوقع 

القاهرة (صدى):
قام شاب مصري بتطليق زوجته بعد قصة حب دامت 6 سنوات، ويأتي ذلك بعدما اكتشف أنها باعت الذهب من أجل شراء سيارة لوالدها كي يعمل عليهم دون أن تخبره بما فعلته.
وتعود الواقعة عندما طلب الزوج من زوجته إحضار الشبكة عند زيارتهما المرة القادمة، حتى ذهب الزوج إلى بيت أسرة زوجته، إلا أن الصدمة كانت صاعقة له، حيث أخبرته والدة زوجته، بأن الذهب تم بيعه فى شراء سيارة لوالد الزوجة للعمل عليها والإنفاق على أسرته.
وأخبر زوجته، أنه علم كل شىء عن مصاغها، وأن والدها أخبره عن السيارة النقل التى دفع مقدمتها من ثمن الذهب الذى اشتراه لها، حيث قرر الزوج إنهاء علاقته بزوجته بعد زواج دام أشهر، وأرسل إليها ورقة الطلاق، لتقرر الزوجة إقامة دعاوى متعة وتبديد.