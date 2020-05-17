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ليوناردو جيل يوضح موقفه من الاستمرار مع الاتحاد

Time منذ 42 دقيقة
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ليوناردو جيل يوضح موقفه من الاستمرار مع الاتحاد

نواف السالم (صدى):
أكد المحترف في الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، الأرجنتيني ليوناردو جيل، أنه ملتزم بعقده مع فريقه الحالي، ولا يفكر في الرحيل خلال الفترة المقبلة.

وأضاف جيل:" فكرتي هي الاستمرار مع النادي، لقد اشتروا 100٪ من البطاقة لمدة عامين ونصف.. بقي لدي معهم عامان آخران ".

ولفت اللاعب الأرجنتيني:" أنا بخير وأشعر بالسعادة في المدينة التي أعيش فيها، إنها جميلة ويسعدني أن أكون هناك ".

وأبان أنه ليس هناك تاريخ مُحدد لاستئناف بطولة الدوري، في ظل جائحة كورونا، مشيراً إلى أن الموعد قد يكون في أغسطس أو سبتمبر أو حتى العام المقبل.

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أحدث التعليقات

ابن حزم
جزاه الله خير
محمد
لحد يظلم المصور الله اعلم بنيات لكن صراحه المنظر مؤسف ومحزن احنا ف رمضان احنا جالسين نرسم صوره سيئه لغير المسلمين اي احد يشوف المنظر هذا بيقول هاذولا كلهم مو صايمين ورح يرسم فكره سيئه عنا والمنظر ف وقت أزمه تخوف يعني المفروض ان كل شخص يأكل ف بيته من طبخ البيت ويحرص على نظافه كل شي لوكان شخص مصاب ف المطعم ممكن ينقل العدوه ل هاذولا كلهم ولئسرت كل واحد منهم اسأل الله ان يحمي الجميع وان يبارك ل صاحب المطعم ويزيده من فضله لكن يجماعه لازم يكون عندنا وعي اكثر لازم نكون حريصين اكثر
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب
البرفسور احمد
فرصه لا تتكرر... لكل من له دين على مسكين ويستطيع مسامحته فليسامحه بهذه العشر المباركه ابتغاء وجه الله..
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب

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