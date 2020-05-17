ليوناردو جيل يوضح موقفه من الاستمرار مع الاتحاد

نواف السالم (صدى):
أكد المحترف في الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، الأرجنتيني ليوناردو جيل، أنه ملتزم بعقده مع فريقه الحالي، ولا يفكر في الرحيل خلال الفترة المقبلة.
وأضاف جيل:" فكرتي هي الاستمرار مع النادي، لقد اشتروا 100٪ من البطاقة لمدة عامين ونصف.. بقي لدي معهم عامان آخران ".
ولفت اللاعب الأرجنتيني:" أنا بخير وأشعر بالسعادة في المدينة التي أعيش فيها، إنها جميلة ويسعدني أن أكون هناك ".
وأبان أنه ليس هناك تاريخ مُحدد لاستئناف بطولة الدوري، في ظل جائحة كورونا، مشيراً إلى أن الموعد قد يكون في أغسطس أو سبتمبر أو حتى العام المقبل.