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الصندوق السيادي يسعى لبيع 30% من أسهم شركة «علم» للجمهور

Time منذ 43 دقيقة
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الصندوق السيادي يسعى لبيع 30% من أسهم شركة «علم» للجمهور

وكالات (صدى):
نقلت وكالة ”رويترز“، عن 3 مصادر، وصفتها بالمطلعة، أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وهو الصندوق السيادي للثروة في المملكة، يدرس طرحًا عامًا أوليًا لشركته (علم) لأمن المعلومات.

وقال اثنان من المصادر، رفضا ذكر اسميهما، إن الصندوق الذي تبلغ قيمته 300 مليار دولار أرسل للبنوك منذ أسابيع طلبًا للتوصل إلى مقترحات بشأن كيفية المضي قدمًا في بيع أسهم الشركة للجمهور.

وقال مصدر إن صندوق الاستثمارات العامة يعتزم بيع ما يصل إلى 30% من الشركة في طرح عام أولي ”متوسط ​​الحجم“. وأضاف أن المستثمرين يجب أن يتوقعوا المزيد من إستراتيجية الخروج من قبل الصندوق خلال الفترة المقبلة.

ولم يرد الصندوق أو شركة (علم) حتى الآن على طلبات للتعليق.

وقال مصدر ثانٍ إن صندوق الاستثمارات العامة طلب من البنوك تقديم سند عرض، وهو أداة دين مضمونة من قبل مقدم العرض، وسند أداء، وهو سند يصدر عن بنك أو مؤسسة مالية أخرى.

وقال المصدران الأول والثالث إنه من غير المرجح أن يتم التوصل إلى اتفاق قبل العام المقبل.

وشركة علم مملوكة بالكامل للصندوق، وتوفر خدمات الأعمال الإلكترونية الآمنة، وتكنولوجيا المعلومات، وخدمات دعم المشاريع، والاستعانة بمصادر خارجية للمشاريع الحكومية في السعودية، وفقًا للمعلومات على موقعها على الإنترنت.

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أحدث التعليقات

ابن حزم
جزاه الله خير
محمد
لحد يظلم المصور الله اعلم بنيات لكن صراحه المنظر مؤسف ومحزن احنا ف رمضان احنا جالسين نرسم صوره سيئه لغير المسلمين اي احد يشوف المنظر هذا بيقول هاذولا كلهم مو صايمين ورح يرسم فكره سيئه عنا والمنظر ف وقت أزمه تخوف يعني المفروض ان كل شخص يأكل ف بيته من طبخ البيت ويحرص على نظافه كل شي لوكان شخص مصاب ف المطعم ممكن ينقل العدوه ل هاذولا كلهم ولئسرت كل واحد منهم اسأل الله ان يحمي الجميع وان يبارك ل صاحب المطعم ويزيده من فضله لكن يجماعه لازم يكون عندنا وعي اكثر لازم نكون حريصين اكثر
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب
البرفسور احمد
فرصه لا تتكرر... لكل من له دين على مسكين ويستطيع مسامحته فليسامحه بهذه العشر المباركه ابتغاء وجه الله..
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب

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