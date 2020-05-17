الصندوق السيادي يسعى لبيع 30% من أسهم شركة «علم» للجمهور

وكالات (صدى):
نقلت وكالة ”رويترز“، عن 3 مصادر، وصفتها بالمطلعة، أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وهو الصندوق السيادي للثروة في المملكة، يدرس طرحًا عامًا أوليًا لشركته (علم) لأمن المعلومات.
وقال اثنان من المصادر، رفضا ذكر اسميهما، إن الصندوق الذي تبلغ قيمته 300 مليار دولار أرسل للبنوك منذ أسابيع طلبًا للتوصل إلى مقترحات بشأن كيفية المضي قدمًا في بيع أسهم الشركة للجمهور.
وقال مصدر إن صندوق الاستثمارات العامة يعتزم بيع ما يصل إلى 30% من الشركة في طرح عام أولي ”متوسط الحجم“. وأضاف أن المستثمرين يجب أن يتوقعوا المزيد من إستراتيجية الخروج من قبل الصندوق خلال الفترة المقبلة.
ولم يرد الصندوق أو شركة (علم) حتى الآن على طلبات للتعليق.
وقال مصدر ثانٍ إن صندوق الاستثمارات العامة طلب من البنوك تقديم سند عرض، وهو أداة دين مضمونة من قبل مقدم العرض، وسند أداء، وهو سند يصدر عن بنك أو مؤسسة مالية أخرى.
وقال المصدران الأول والثالث إنه من غير المرجح أن يتم التوصل إلى اتفاق قبل العام المقبل.
وشركة علم مملوكة بالكامل للصندوق، وتوفر خدمات الأعمال الإلكترونية الآمنة، وتكنولوجيا المعلومات، وخدمات دعم المشاريع، والاستعانة بمصادر خارجية للمشاريع الحكومية في السعودية، وفقًا للمعلومات على موقعها على الإنترنت.