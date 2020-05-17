الصحة العالمية: الأطفال أقل قدرة على نشر كورونا وفتح المدارس ليس خطرا

جنيف (صدى):
أكدت كبيرة علماء منظمة الصحة العالمية، سمية سواميناثان، أن الدول التي ظلت المدارس فيها مفتوحة، لم يحدث فيها تفشٍ لوباء كورونا بشكل كبير.
وقالت سواميناثان إن ”المردود الذي حصلنا عليه من الدول التي افتتحت المدارس، كان مشجعًا“، مضيفة أن“ما رأيناه في الدول التي بقيت فيها المدارس مفتوحة، هو أنه لم تكن هناك حالات تفش كبرى للفيروس المستجد في المدارس، وحال ظهور حالات كان ذلك مرتبطًا غالبًا بفعاليات، يتجمع فيها الكثير من الناس، وليس في الفصول العادية“.
وأضافت أن المعلومات التي لدى الخبراء الآن، تشير إلى أن الأطفال أقل قدرة من غيرهم على نشر فيروس كورونا المستجد ”كوفيد-19“ بين المخالطين لهم حتى إذا أُصيبوا بالعدوى، لافتة إلى أن فتح المدارس للطلاب لم يتسبب بظهور بؤر تفشٍ للفيروس.