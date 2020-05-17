حمود العنزي (صدى):
كشف صندوق الاستثمارات العامة، حقيقة طلب صندوق الاستثمارات قرض مالي بضمان الاستثمار في " سوفت بنك " .
وقال إنه لا صحة على الإطلاق لأية معلومات حول نية صندوق الاستثمارات العامة طلب قرض مالي بضمان استثماره في صندوق رؤية سوفت بنك.
وأوضح أنه يمتلك سيولة كافية، وتعتمد استراتيجية مصادر تمويل أعمال الصندوق واستثماراته - كما هو منصوص عليها في برنامج صندوق الاستثمارات العامة - على أربعة موارد أساسية: الأموال التي تضخها الدولة في الصندوق، والأصول المملوكة للحكومة التي يتم تحويل ملكيتها إلى الصندوق، والقروض وأدوات الدين، إلى جانب العوائد المستبقاة من الاستثمارات.