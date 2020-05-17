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"الصحة": مرضى السكري أكثر عرضة لمضاعفات الإصابة بكورونا

Time منذ ساعة
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"الصحة": مرضى السكري أكثر عرضة لمضاعفات الإصابة بكورونا

الرياض (صدى):
قالت وزارة الصحة: إن مرضى السكري ـ عافاهم الله ـ مثلهم مثل الأشخاص العاديين فهم سواء من ناحية الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" إذا التزموا بالاحترازات فإنهم لن يكونوا معرضين للإصابة ـ بإذن الله ـ ، ولكن في حال إصابتهم بالفيروس فإنهم يكونون أكثر عرضة للمضاعفات من الأشخاص العاديين بحيث تكون المضاعفات لديهم أقوى وأكبر والجهاز التنفسي لديهم يتعب بشكل أسرع ولذا فإن الوقاية خير من العلاج .

وأبانت الوزارة عبر مقطع فيديو نشرته على منصتها التوعوية "عش بصحة" ، أن أسباب ضعف المناعة لدى مريض السكر تكمن في وجود ارتفاعات كثيرة في السكر في الدم وعدم وجود تحكم جيد في مستوى السكر وكذلك إذا كان السكر مرتفعاً بشكل دائم أكثر من 200 والتراكمي أكثر من 7 ، وهذا يعني وجود ارتفاع مزمن للسكر في الدم ، لافتة النظر إلى أن هذا الارتفاع المزمن يضعف المناعة لدى مريض السكري ومن ثم يكون معرضا بصورة أكبر للإصابة بالمضاعفات.

وأكدت الوزارة أن مريض السكري إذا قام بالتحكم الجيد مابين 70 إلى 180 بنسبة 70- 80% في هذا المستوى فسيكون التراكمي 7 أو أقل خلال هذا الوقت وستكون المناعة عنده قوية ـ بإذن الله ـ ويستطيع التغلب على المرض بشرط ألا تكون لديه مشكلات أخرى في القلب أو الكلى تساعد على ضعف المناعة أكثر .

ونصحت الوزارة مريض السكري بالتحكم في السكر حتى تكون لديه المناعة قوية وتكون لديه القدرة على محاربة الأمراض سواء كان كورونا أو غيره .

ويمكن الإطلاع على الفيديو عبر الرابط:هنا

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أحدث التعليقات

ابن حزم
جزاه الله خير
محمد
لحد يظلم المصور الله اعلم بنيات لكن صراحه المنظر مؤسف ومحزن احنا ف رمضان احنا جالسين نرسم صوره سيئه لغير المسلمين اي احد يشوف المنظر هذا بيقول هاذولا كلهم مو صايمين ورح يرسم فكره سيئه عنا والمنظر ف وقت أزمه تخوف يعني المفروض ان كل شخص يأكل ف بيته من طبخ البيت ويحرص على نظافه كل شي لوكان شخص مصاب ف المطعم ممكن ينقل العدوه ل هاذولا كلهم ولئسرت كل واحد منهم اسأل الله ان يحمي الجميع وان يبارك ل صاحب المطعم ويزيده من فضله لكن يجماعه لازم يكون عندنا وعي اكثر لازم نكون حريصين اكثر
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب
البرفسور احمد
فرصه لا تتكرر... لكل من له دين على مسكين ويستطيع مسامحته فليسامحه بهذه العشر المباركه ابتغاء وجه الله..
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب

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