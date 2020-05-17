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«غاز الضحك» يضرب لاعب أرسنال في مقتل

Time منذ ساعة
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«غاز الضحك» يضرب لاعب أرسنال في مقتل

وكالات (صدى):
قرر نادي أرسنال أن يأخذ "على محمل الجد" التقارير التي تحدثت عن استنشاق مهاجمه الفرنسي الكسندر لاكازيت غاز أوكسيد النيتروجين المعروف بغاز الضحك.

وكان لاكازيت ظهر في صور والبالون في فمه وأرسل فيديو الى أحد أصدقائه قائلا إنه كان "في المنزل، أسترخي وأستنشق البالونات".

وسبق أن تلقى الدولي الفرنسي إنذارا من النادي اللندني عام 2018 عندما تسرب فيديو له برفقة زملائه الألماني مسعود أوزيل ومواطنه ماتيو جندوزي والجابوني بيار ايميريك اوبامياتج وهم يستنشقون الغاز المعروف أنه يغيّر صوت الانسان لثوان معدودة، في ملهى ليلي.

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أحدث التعليقات

ابن حزم
جزاه الله خير
محمد
لحد يظلم المصور الله اعلم بنيات لكن صراحه المنظر مؤسف ومحزن احنا ف رمضان احنا جالسين نرسم صوره سيئه لغير المسلمين اي احد يشوف المنظر هذا بيقول هاذولا كلهم مو صايمين ورح يرسم فكره سيئه عنا والمنظر ف وقت أزمه تخوف يعني المفروض ان كل شخص يأكل ف بيته من طبخ البيت ويحرص على نظافه كل شي لوكان شخص مصاب ف المطعم ممكن ينقل العدوه ل هاذولا كلهم ولئسرت كل واحد منهم اسأل الله ان يحمي الجميع وان يبارك ل صاحب المطعم ويزيده من فضله لكن يجماعه لازم يكون عندنا وعي اكثر لازم نكون حريصين اكثر
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب
البرفسور احمد
فرصه لا تتكرر... لكل من له دين على مسكين ويستطيع مسامحته فليسامحه بهذه العشر المباركه ابتغاء وجه الله..
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب

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