«غاز الضحك» يضرب لاعب أرسنال في مقتل

وكالات (صدى):
قرر نادي أرسنال أن يأخذ "على محمل الجد" التقارير التي تحدثت عن استنشاق مهاجمه الفرنسي الكسندر لاكازيت غاز أوكسيد النيتروجين المعروف بغاز الضحك.
وكان لاكازيت ظهر في صور والبالون في فمه وأرسل فيديو الى أحد أصدقائه قائلا إنه كان "في المنزل، أسترخي وأستنشق البالونات".
وسبق أن تلقى الدولي الفرنسي إنذارا من النادي اللندني عام 2018 عندما تسرب فيديو له برفقة زملائه الألماني مسعود أوزيل ومواطنه ماتيو جندوزي والجابوني بيار ايميريك اوبامياتج وهم يستنشقون الغاز المعروف أنه يغيّر صوت الانسان لثوان معدودة، في ملهى ليلي.