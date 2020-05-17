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"العدل" توضح متى تُدفع المستحقبل عند إجراء التسوية الوقائية

Time منذ ساعتين
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"العدل" توضح متى تُدفع المستحقبل عند إجراء التسوية الوقائية

نايف السالم (صدى):
توضح اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس، أن المستحقات تُدفع قبل إنهاء إجراء التسوية الوقائية، أو إجراء إعادة التنظيم المالي.

وأفادت اللائحة في مادتها الـ78 أنها تُدفع وفقًا للترتيب التالي "أي أتعاب أو مصروفات للأمين أو الخبير يحل أجل سدادها أثناء سير الإجراء، أي تمويل حصل عليه المدين وفق أحكام نظام الإفلاس، المصروفات اللازمة لاستمرار نشاط المدين أثناء الإجراء ".

ونوّه برنامج "تعريف" التابع لوزارة العدل، أنه في إجراء التصفية تكون الأولويّة في توزيع حصيلة بيع أصول التفليسة لسداد أتعاب ومصروفات أمين الإفلاس والخبير -إن وجد- ومصروفات بيع أصول التفليسة، وذلك قبل توزيع حصيلة بيع أصول التفليسة على الدائنين .

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أحدث التعليقات

ابن حزم
جزاه الله خير
محمد
لحد يظلم المصور الله اعلم بنيات لكن صراحه المنظر مؤسف ومحزن احنا ف رمضان احنا جالسين نرسم صوره سيئه لغير المسلمين اي احد يشوف المنظر هذا بيقول هاذولا كلهم مو صايمين ورح يرسم فكره سيئه عنا والمنظر ف وقت أزمه تخوف يعني المفروض ان كل شخص يأكل ف بيته من طبخ البيت ويحرص على نظافه كل شي لوكان شخص مصاب ف المطعم ممكن ينقل العدوه ل هاذولا كلهم ولئسرت كل واحد منهم اسأل الله ان يحمي الجميع وان يبارك ل صاحب المطعم ويزيده من فضله لكن يجماعه لازم يكون عندنا وعي اكثر لازم نكون حريصين اكثر
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب
البرفسور احمد
فرصه لا تتكرر... لكل من له دين على مسكين ويستطيع مسامحته فليسامحه بهذه العشر المباركه ابتغاء وجه الله..
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب

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