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بالفيديو.. قصيدة جديدة للأمير خالد الفيصل بعنوان "دنيا العجب"

Time منذ ساعتين
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بالفيديو.. قصيدة جديدة للأمير خالد الفيصل بعنوان "دنيا العجب"

نايف السالم (صدى):
كتب الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز "حفظه الله"، وأمير منطقة مكة المكرمة، قصيدة جديدة بعنوان "دنيا العجب".

وقال الأمير خالد الفيصل في القصيدة:

صارت الآلة تتحكم بالأمم

وأصبح الإنسان بالدنيا رقم

وعميت الأبصار في قلوب البشر

وانتشت أحلام عديمين الذمم

وكل قوة ماتبي لها مثيل

قصدها تقضي على باقي الأمم

والجنون فنون في دنيا العجب

ومن يقول إنه لما يحدث فهم

كيف صار الكون يسعى للزوال

وأن الإنسان الذي شاء العدم

خبروني يأهل العقل الرزين

كيف ساد اللي صنعتوهم خدم

يا عظيم ويا عليم ويا كريم

انقذ عبادك من عباد الصنم

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أحدث التعليقات

ابن حزم
جزاه الله خير
محمد
لحد يظلم المصور الله اعلم بنيات لكن صراحه المنظر مؤسف ومحزن احنا ف رمضان احنا جالسين نرسم صوره سيئه لغير المسلمين اي احد يشوف المنظر هذا بيقول هاذولا كلهم مو صايمين ورح يرسم فكره سيئه عنا والمنظر ف وقت أزمه تخوف يعني المفروض ان كل شخص يأكل ف بيته من طبخ البيت ويحرص على نظافه كل شي لوكان شخص مصاب ف المطعم ممكن ينقل العدوه ل هاذولا كلهم ولئسرت كل واحد منهم اسأل الله ان يحمي الجميع وان يبارك ل صاحب المطعم ويزيده من فضله لكن يجماعه لازم يكون عندنا وعي اكثر لازم نكون حريصين اكثر
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب
البرفسور احمد
فرصه لا تتكرر... لكل من له دين على مسكين ويستطيع مسامحته فليسامحه بهذه العشر المباركه ابتغاء وجه الله..
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب

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