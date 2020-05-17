بالفيديو.. قصيدة جديدة للأمير خالد الفيصل بعنوان "دنيا العجب"

نايف السالم (صدى):
كتب الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز "حفظه الله"، وأمير منطقة مكة المكرمة، قصيدة جديدة بعنوان "دنيا العجب".
وقال الأمير خالد الفيصل في القصيدة:
صارت الآلة تتحكم بالأمم
وأصبح الإنسان بالدنيا رقم
وعميت الأبصار في قلوب البشر
وانتشت أحلام عديمين الذمم
وكل قوة ماتبي لها مثيل
قصدها تقضي على باقي الأمم
والجنون فنون في دنيا العجب
ومن يقول إنه لما يحدث فهم
كيف صار الكون يسعى للزوال
وأن الإنسان الذي شاء العدم
خبروني يأهل العقل الرزين
كيف ساد اللي صنعتوهم خدم
يا عظيم ويا عليم ويا كريم
انقذ عبادك من عباد الصنم